Zorunlu PCR testi dönemi başlıyor: İstanbul'daki laboratuvarlarda 6 Eylül hazırlığı

Zorunlu PCR testi dönemi başlıyor: İstanbul'daki laboratuvarlarda 6 Eylül hazırlığı

Türkiye, 6 Eylül tarihinde zorunlu PCR dönemine giriyor. Yeni dönem öncesi İstanbul'daki laboratuvarlar hazırlıklarını tamamlarken, İl Sağlık Müdürlüğü İl... 04.09.2021

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler ile bundan böyle iki doz aşısını yaptırmamış olanlar, okullar, uçak ya da trenle şehirlerarası yolculuklar, maç, konser gibi toplu alanlara girişte negatif PCR test sonucu göstermek zorunda olacak.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar Hizmetleri Komisyonu Başkanı ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, İstanbul'da günlük test kapasitesi bakımından bir sorun yaşanmayacağını ve şu anki altyapı ile eğitim personeli başta olmak üzere PCR test zorunluluğu olan her kesime testlerinin rahatlıkla yapılabileceğini söyledi.'Test kapasitemizin aslında yüzde 30-40'ını kullanıyoruz'Doç. Dr. Kazezoğlu, "Okullar açılacağı için eğitim personelinden bahsetmek gerekirse, İstanbul'da zaten öğretmenlerimizin yüzde 80'den fazlası aşılarını yaptırmış durumda. Kalan gruba da haftada iki kez PCR testleri yapılacak. Bizim İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü olarak 14 tane kamu laboratuvarımız var. Bu 14 laboratuvarın toplam test kapasitesi gerektiğinde 60-70 binlere ulaşabilir durumda. Şu an çok şükür ki vaka sayılarımız da yüksek olmadığından, test kapasitemizin aslında yüzde 30-40'ını kullanıyoruz.'56 hastaneden numune geliyor'Kamuya ait 14 tane laboratuvara toplam 56 hastaneden PCR numunesi getirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Kazezoğlu, "Yani sadece bu 14 laboratuvarın bulunduğu hastaneler değil, vatandaşlarımız kendi ikametine en uygun 56 hastaneden istediğine test yaptırmaya gidebilecek. Bu örnekler kuryelerimiz aracılığıyla ana laboratuvarlarımıza taşınıyor. Eğitim personeli olan grup, hastaneye başvurduğunda kimliği ile eğitim personeli olduğunu beyan ettiğinde testini yaptırabilecek" diye konuştu.'Günlük 120-150 bin arası PCR testi yapabilir durumdayız'Pandeminin ilk başladığı Mart 2020'den bu yana her açıdan çok yol kat edildiğini söyleyen Doç. Dr. Kazezoğlu, "Biz İstanbul'da 2020 16 Mart tarihinde, günde 300-400 test kapasitesiyle çalışabiliyorduk. Ama bugün, özel sektörü de dahil ettiğimiz zaman 120-150 bin arası günlük PCR testi yapabilir durumdayız. Sonuç verme sürelerimize de yansıdı bu durum. Şu anda Kovid PCR test sonuçlarını maksimum 9 saatte verebiliyoruz ki, bu en yüksek süremiz. Ortalama 5-6 saat civarında sonuçlandırmış oluyoruz. " şeklinde konuştu.Doç. Dr. Kazezoğlu, öğretmenlerin ya da eğitim personelinin bu gruba dahil olmasının, bu süreyi arttırmayacağını, gerekirse personel sayısını çoğaltmak gibi tedbirler de alınabileceğini vurguladı.Stadyumlar, konser alanları, yolculuk durumlarında da aşısız olanların PCR negatifliğini göstermek durumunda olacağını belirten Doç. Dr. Kazezoğlu, yurt dışında bu gibi durumlarda tarama testi olarak PCR yerine hızlı antijen testlerinin kullanımıyla ilgili tartışmalar hakkında da şunları söyledi:"Evet, yurt dışında PCR dışında hızlı antijen testlerinin kullanıldığını biz de okuyoruz. Bazı ülkelerde artık tanı algoritmasının içine bu tarama testlerinin de alındığı yönünde bilgiler var. Ama bizim ülkemizde bunun kararını verecek olan yer Bilim Kurulu. Bilim Kurulu tavsiyesi ile yürürlüğe girerse, ileride bu yönde bir karar alınırsa da hızlı testler tarama testi olarak kullanılabilir. Biz de ona göre bir planlamamızı yapıp kullanılabilir hale getirilebilir. Ama tabii Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çok önemli burada."

