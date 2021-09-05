https://tr.sputniknews.com/20210905/brezilya---arjantin-macinda-karantina-ihlali-gerekcesiyle-sinir-disi-krizi-yasandi-1048637006.html
Brezilya - Arjantin maçında 'karantina ihlali' gerekçesiyle sınır dışı krizi yaşandı
Brezilya - Arjantin maçında 'karantina ihlali' gerekçesiyle sınır dışı krizi yaşandı
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı. Karşılaşma oynanırken sahaya giren... 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T22:48+0300
2021-09-05T22:48+0300
2021-09-05T22:56+0300
yaşam
brezilya
arjantin
2022 dünya kupası
karantina
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Copa America finalinde kozlarını paylaşan Brezilya ile Arjantin bu kez 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken maçta ilginç bir olay yaşandı.Brezilya'da oynanan maç öncesi ev sahibi ülkenin sağlık kurulu, Arjantinli 4 futbolcunun sınır dışı edilmesini istedi.Brezilya Sağlık Kurulu; Tangocular'dan Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesini istedi.Maçtan kısa süre önce alınan bu karar sonra büyük kriz yaşanırken Arjantin'in bulunduğu otele polislerin geldiği belirtildi.Bu sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun olaya müdahale etmesinin ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları sorunsuz bir şekilde stadın yolunu tuttu.Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta saha kenarında başlayan ve oyun alanına yansıyan olaylar nedeniyle Arjantin Milli Takımı oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.Maç dururken hakemlerin vereceği karar bekleniyor.Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuları, 14 gün gözlem altında tuttuğu kaydedildi.Sınır dışı edilmek istenen oyuncuların tamamı İngiltere Premier Lig takımlarında top koşturuyor.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı turnuvanın finalinde Sambacıları 1-0 yenen Arjantin zafere uzanmıştı.
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brezilya, arjantin, 2022 dünya kupası, karantina
Brezilya - Arjantin maçında 'karantina ihlali' gerekçesiyle sınır dışı krizi yaşandı
22:48 05.09.2021 (güncellendi: 22:56 05.09.2021)
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı. Karşılaşma oynanırken sahaya giren sağlık kurulu yetkilileri, Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için sahaya girince oyun durdu.
Copa America finalinde kozlarını paylaşan Brezilya ile Arjantin bu kez 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken maçta ilginç bir olay yaşandı.
Brezilya'da oynanan maç öncesi ev sahibi ülkenin sağlık kurulu, Arjantinli 4 futbolcunun sınır dışı edilmesini istedi.
Brezilya Sağlık Kurulu; Tangocular'dan Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesini istedi.
Maçtan kısa süre önce alınan bu karar sonra büyük kriz yaşanırken Arjantin'in bulunduğu otele polislerin geldiği belirtildi.
Bu sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun olaya müdahale etmesinin ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları sorunsuz bir şekilde stadın yolunu tuttu.
Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta saha kenarında başlayan ve oyun alanına yansıyan olaylar nedeniyle Arjantin Milli Takımı oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.
Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.
Maç dururken hakemlerin vereceği karar bekleniyor.
Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuları, 14 gün gözlem altında tuttuğu kaydedildi.
Sınır dışı edilmek istenen oyuncuların tamamı İngiltere Premier Lig takımlarında top koşturuyor.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı turnuvanın finalinde Sambacıları 1-0 yenen Arjantin zafere uzanmıştı.