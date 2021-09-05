https://tr.sputniknews.com/20210905/brezilya---arjantin-macinda-karantina-ihlali-gerekcesiyle-sinir-disi-krizi-yasandi-1048637006.html

Brezilya - Arjantin maçında 'karantina ihlali' gerekçesiyle sınır dışı krizi yaşandı

Brezilya - Arjantin maçında 'karantina ihlali' gerekçesiyle sınır dışı krizi yaşandı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta sınır dışı krizi yaşandı. Karşılaşma oynanırken sahaya giren... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T22:48+0300

2021-09-05T22:48+0300

2021-09-05T22:56+0300

yaşam

brezilya

arjantin

2022 dünya kupası

karantina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048637003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_756368d80a5a7d155fbfa8131cc71da7.jpg

Copa America finalinde kozlarını paylaşan Brezilya ile Arjantin bu kez 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken maçta ilginç bir olay yaşandı.Brezilya'da oynanan maç öncesi ev sahibi ülkenin sağlık kurulu, Arjantinli 4 futbolcunun sınır dışı edilmesini istedi.Brezilya Sağlık Kurulu; Tangocular'dan Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesini istedi.Maçtan kısa süre önce alınan bu karar sonra büyük kriz yaşanırken Arjantin'in bulunduğu otele polislerin geldiği belirtildi.Bu sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun olaya müdahale etmesinin ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları sorunsuz bir şekilde stadın yolunu tuttu.Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta saha kenarında başlayan ve oyun alanına yansıyan olaylar nedeniyle Arjantin Milli Takımı oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.Maç dururken hakemlerin vereceği karar bekleniyor.Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuları, 14 gün gözlem altında tuttuğu kaydedildi.Sınır dışı edilmek istenen oyuncuların tamamı İngiltere Premier Lig takımlarında top koşturuyor.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı turnuvanın finalinde Sambacıları 1-0 yenen Arjantin zafere uzanmıştı.

brezilya

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brezilya, arjantin, 2022 dünya kupası, karantina