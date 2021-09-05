https://tr.sputniknews.com/20210905/dugunde-hirsizlik-biri-oynadi-digeri-canta-caldi-1048630831.html

Düğünde hırsızlık: Biri oynadı, diğeri çanta çaldı

Düğünde hırsızlık: Biri oynadı, diğeri çanta çaldı

Bursa’da bir düğün salonuna giren hırsızlar önce oynadı. Sonrasında sandalyede asılı olan iki çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara anbean... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T15:49+0300

2021-09-05T15:49+0300

2021-09-05T15:50+0300

türkiye

hırsızlık

düğün

çanta

güvenlik kamerası

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İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, herkesin sahnede oynadığı sırada düğün salonuna giren hırsızlar önce bir masanın yanına giderek oynamaya başladı. O sırada sandalyede asılı olan ve üzerinde duran iki çantayı alan hırsızlar tekrardan oynayarak salondan çıktığı görüldü.Müziğin bitmesiyle masaya gelen çanta sahipleri, çantalarını yerinde göremeyince salonun güvenliklerine haber verdi. Kameraları inceledikleri sırada iki kişinin çantaları alarak kaçtığını gördüler. Durum üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundular. İhbar üzerine salona gelen ekipler güvenlik kameralarından eşkâlini belirledikleri iki şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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hırsızlık, düğün, çanta, güvenlik kamerası