Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

"Galatasaraylı arkadaşlar, desteğiniz için hepinize teşekkürler. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve yöneticilere de teşekkür ediyorum."