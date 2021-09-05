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Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı
18:57 05.09.2021 (güncellendi: 19:01 05.09.2021)
© DHARadamel Falcao
© DHA
İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'a veda etti.
Radamel Falcao veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaraylı arkadaşlar, desteğiniz için hepinize teşekkürler. Sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettim. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve yöneticilere de teşekkür ediyorum."
Galatasaray friends, thank you all for your continuous support. I felt your love and support all the time. Thank you, Istanbul, and thank you millions of Galatasaray fans around Turkey. Likewise, I would like to thank all my teammates, assistants, coaching staff, and directors. pic.twitter.com/XzF33alNLW— Radamel Falcao (@FALCAO) September 5, 2021