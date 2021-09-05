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https://tr.sputniknews.com/20210905/istanbulda-ogle-saatlerinden-itibaren-saganak-baslayacak-1048621316.html
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nde sağanak öngörülüyor. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T01:50+0300
2021-09-05T01:50+0300
türkiye
istanbul
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
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istanbul, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış uyarısı

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak

01:50 05.09.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSEİstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak,
İstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nde sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.
Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
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