https://tr.sputniknews.com/20210905/istanbulda-ogle-saatlerinden-itibaren-saganak-baslayacak-1048621316.html

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nde sağanak öngörülüyor. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T01:50+0300

2021-09-05T01:50+0300

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türkiye

istanbul

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

türkiye

istanbul

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istanbul, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış uyarısı