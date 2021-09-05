https://tr.sputniknews.com/20210905/mersinde-uzerine-asansor-kabini-dusen-kadin-oldu-1048620542.html

Mersin'de üzerine asansör kabini düşen kadın öldü

Mersin'de üzerine asansör kabini düşen kadın öldü

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde iki katlı binanın dış cephesine yaptırılan asansörün kabininin altında kalan kadın hayatını kaybetti. 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T00:32+0300

2021-09-05T00:32+0300

2021-09-05T00:32+0300

türkiye

mersin

kadın

asansör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048620497_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0c307fa4fea8f44a3c8e471fd90fdb36.jpg

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yaşlı çiftin kullanması için evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullanmak isteyen 61 yaşındaki Selma Çakmak ikinci katta bulunan kabini çağırmak amacıyla düğmeye bastı.Bir süre sonra kabin, henüz belirlenemeyen nedenle kadının üzerine düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, asansörün altında kalan kadının öldüğünü belirledi.Çakmak'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerinde gözyaşı döken Çakmak'ın yakınları, asansörün hatalı şekilde yapıldığını iddia etti.

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mersin, kadın, asansör