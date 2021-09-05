https://tr.sputniknews.com/20210905/pencsirdeki-direniscilerin-sozcusu-dasti-olduruldu-iddiasi-1048637327.html

‘Pençşir’deki direnişçilerin sözcüsü Daşti öldürüldü’ iddiası

‘Pençşir’deki direnişçilerin sözcüsü Daşti öldürüldü’ iddiası

Afgan Khaama Press ajansı, Afganistan’daki direniş güçlerinin sözcüsü Fehim Daşti’nin Pençşir vilayetinde devam eden çatışmalarda hayatını kaybettiğini ileri... 05.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-05T22:58+0300

2021-09-05T22:58+0300

2021-09-05T23:15+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

pençşir

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Ajansın Pençşir’den gelen açıklamalara dayandırdığı haberde, Afganistan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti’nin bölgede devam eden çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.Daşti’nin Cemiyet-i İslami partisinin tanınmış üyelerinden biri olduğuna dikkat çekilen haberde, sözcünün tam olarak nasıl ve nerede öldüğü konusunda ayrıntı verilmedi.Daşti, 11 Eylül 2001'deki saldırılardan 2 gün önce Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'a yönelik düzenlenen saldırıdan sağ kurtulmuştu. Saldırıda Mesud, hayatını kaybetmişti. Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Mesud, Taliban militanlarının Pençşir ve Andarab’ı terk etmeleri durumunda çatışmalara son verip müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

pençşir

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taliban, pençşir