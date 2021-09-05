Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
‘Pençşir’deki direnişçilerin sözcüsü Daşti öldürüldü’ iddiası
22:58 05.09.2021 (güncellendi: 23:15 05.09.2021)
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman Taliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
Afgan Khaama Press ajansı, Afganistan’daki direniş güçlerinin sözcüsü Fehim Daşti’nin Pençşir vilayetinde devam eden çatışmalarda hayatını kaybettiğini ileri sürdü.
Ajansın Pençşir’den gelen açıklamalara dayandırdığı haberde, Afganistan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti’nin bölgede devam eden çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.
Daşti’nin Cemiyet-i İslami partisinin tanınmış üyelerinden biri olduğuna dikkat çekilen haberde, sözcünün tam olarak nasıl ve nerede öldüğü konusunda ayrıntı verilmedi.
Daşti’nin Cemiyet-i İslami partisinin tanınmış üyelerinden biri olduğuna dikkat çekilen haberde, sözcünün tam olarak nasıl ve nerede öldüğü konusunda ayrıntı verilmedi.
Daşti, 11 Eylül 2001'deki saldırılardan 2 gün önce Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'a yönelik düzenlenen saldırıdan sağ kurtulmuştu. Saldırıda Mesud, hayatını kaybetmişti.
Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Mesud, Taliban militanlarının Pençşir ve Andarab’ı terk etmeleri durumunda çatışmalara son verip müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.
Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Mesud, Taliban militanlarının Pençşir ve Andarab’ı terk etmeleri durumunda çatışmalara son verip müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.
Fahim Dashti was in a room where Ahmad Shah Massoud was assassinated in 9/9/2001 but he survived. Today after 20 years in 5/9/2021 he was killed in Panjshir. pic.twitter.com/I5md85TiuE— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) September 5, 2021