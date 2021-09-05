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https://tr.sputniknews.com/20210905/rus-cari-2-nikolayin-karstaki-av-kosku-otel-oluyor-1048623310.html
Rus Çarı 2. Nikolay'ın Kars’taki av köşkü otel oluyor
Rus Çarı 2. Nikolay'ın Kars’taki av köşkü otel oluyor
Bakanlık, Rus Çarı 2. Nikolay’ın Kars’ta yaptırdığı ‘Av Köşkü’nü 49 yıllığına tahsis etmek üzere ihale ilanına açtı. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T09:21+0300
2021-09-05T09:26+0300
kars
yaşam
rusya
2. nikolay
köşk
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Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre Rus Çarı 2. Nikolay'ın, Kars Sarıkamış Ormanları'nda 1897 yılında yaptırdığı ‘Av Köşkü'nün kaderi belli oldu. Bölge halkı tarafından ‘Katherina Köşkü' olarak bilinen tarihi yapı otel olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, köşkün restorasyon yapılması koşulu ile 49 yıllığına yatırımcılara tahsis edilmesi için 30 Temmuz'da ilana çıktı. Bakanlık tarafından, Sarıkamış orman sınırları içinde yer alan köşklerin restorasyonun yanı sıra 0.1 emsalle, tarihi binalara uyumlu 100 yataklı otel yapımına da izin verilecek. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne dört kilometre, Sarıkamış merkeze ise bir kilometre uzaklıktaki köşke ulaşım orman yolundan sağlanıyor. Sarıkamış'a özgü sarı çam ağaçlarından çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzında inşa edilen köşk, av köşkü ve ana köşk olarak 2 ayrı yapıdan oluşuyor. Beton kolanlar sayesinde ayakta duran yapının ısıtması bu kolonlar içerisinden ‘peç' adı verilen sistemle sağlanıyor. Av köşkünde 11, yanındaki küçük ahşap bölümde ise 10 oda bulunuyor. Av köşkünde değerli misafirler ağırlanırken, asıl köşk ise çeşitli zamanlarda hastane ve saray olarak kullanılmış. Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 40 yıl Rusların hakimiyetinde kalan Sarıkamış'ta yaptırılan köşk, 1994'e kadar askeri amaçla kullanıldı. Rus Çarı 2. Nikolay'ın eşi Katherina'ya ait olduğu zannedilen köşk, aslında Çar'ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapıldı. 2. Nikolay'ın eşinin adı da Katherina değil Aleksandra. Ruslar tarafından, ‘Nikolay'ın Av Köşkü' olarak bilinen 124 yıllık tarihi yapı aynı zamanda Çarlık dönemine ait Türk filmlerinin çoğunun da çekim mekanı.
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kars, rusya, 2. nikolay, köşk

Rus Çarı 2. Nikolay'ın Kars’taki av köşkü otel oluyor

09:21 05.09.2021 (güncellendi: 09:26 05.09.2021)
© AA / Hüseyin DemirciÇar 2. Nikolay'ın köşkü restore edilecek
Çar 2. Nikolay'ın köşkü restore edilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
© AA / Hüseyin Demirci
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Bakanlık, Rus Çarı 2. Nikolay’ın Kars’ta yaptırdığı ‘Av Köşkü’nü 49 yıllığına tahsis etmek üzere ihale ilanına açtı.
Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre Rus Çarı 2. Nikolay'ın, Kars Sarıkamış Ormanları'nda 1897 yılında yaptırdığı ‘Av Köşkü'nün kaderi belli oldu. Bölge halkı tarafından ‘Katherina Köşkü' olarak bilinen tarihi yapı otel olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, köşkün restorasyon yapılması koşulu ile 49 yıllığına yatırımcılara tahsis edilmesi için 30 Temmuz'da ilana çıktı. Bakanlık tarafından, Sarıkamış orman sınırları içinde yer alan köşklerin restorasyonun yanı sıra 0.1 emsalle, tarihi binalara uyumlu 100 yataklı otel yapımına da izin verilecek.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne dört kilometre, Sarıkamış merkeze ise bir kilometre uzaklıktaki köşke ulaşım orman yolundan sağlanıyor.
Sarıkamış'a özgü sarı çam ağaçlarından çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzında inşa edilen köşk, av köşkü ve ana köşk olarak 2 ayrı yapıdan oluşuyor. Beton kolanlar sayesinde ayakta duran yapının ısıtması bu kolonlar içerisinden ‘peç' adı verilen sistemle sağlanıyor. Av köşkünde 11, yanındaki küçük ahşap bölümde ise 10 oda bulunuyor. Av köşkünde değerli misafirler ağırlanırken, asıl köşk ise çeşitli zamanlarda hastane ve saray olarak kullanılmış.
Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 40 yıl Rusların hakimiyetinde kalan Sarıkamış'ta yaptırılan köşk, 1994'e kadar askeri amaçla kullanıldı. Rus Çarı 2. Nikolay'ın eşi Katherina'ya ait olduğu zannedilen köşk, aslında Çar'ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapıldı.
2. Nikolay'ın eşinin adı da Katherina değil Aleksandra. Ruslar tarafından, ‘Nikolay'ın Av Köşkü' olarak bilinen 124 yıllık tarihi yapı aynı zamanda Çarlık dönemine ait Türk filmlerinin çoğunun da çekim mekanı.
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