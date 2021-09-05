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https://tr.sputniknews.com/20210905/ukrayna-ordusu-baskomutani-kizil-meydanda-tankla-gezmek-isterdim-1048632483.html
Ukrayna ordusu başkomutanı: Kızıl Meydan’da tankla gezmek isterdim
Ukrayna ordusu başkomutanı: Kızıl Meydan’da tankla gezmek isterdim
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’dan tankla dolaşmak istediğini söyledi. 05.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-05T17:00+0300
2021-09-05T17:00+0300
2021-09-05T17:00+0300
dünya
rusya
moskova
kızıl meydan
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Pyatıy Kanal’da konuşan Zalujnıy, kendisine yöneltilen Kızıl Meydan’da tankla dolaşmak isteyip istemediği soru karşısında, “Sanırım evet. Dürüst olmak gerekirse evet” dedi.Zalujnıy, Moskova’daki ünlü caddelerden olan Arbat Caddesi’nde de tankla gezmek istediğini ifade etti.
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rusya, moskova, kızıl meydan
Ukrayna ordusu başkomutanı: Kızıl Meydan’da tankla gezmek isterdim
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’dan tankla dolaşmak istediğini söyledi.
Pyatıy Kanal’da konuşan
Zalujnıy, kendisine yöneltilen Kızıl Meydan’da tankla dolaşmak isteyip istemediği soru karşısında, “ Sanırım evet. Dürüst olmak gerekirse evet” dedi.
Zalujnıy,
Moskova’daki ünlü caddelerden olan Arbat Caddesi’nde de tankla gezmek istediğini ifade etti.