https://tr.sputniknews.com/20210906/111-yasindaki-gurcu-kadin-koronavirusu-yendi-1048668055.html

111 yaşındaki Gürcü kadın koronavirüsü yendi

111 yaşındaki Gürcü kadın koronavirüsü yendi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, koronavirüsü yenen 111 yaşındaki Leonela Gvaçava taburcu edildi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T21:47+0300

2021-09-06T21:47+0300

2021-09-06T21:47+0300

koronavirüs

gürcistan

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104202/33/1042023306_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_595f023e94fc1448ddf8d6811d40c8a9.jpg

Tiflis Cumhuriyet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaşlı kadın koronavirüs testi pozitif çıktıktan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kadının gecikmeden hastaneye yatırılmasının büyük ölçüde tedavisinde olumlu sonuç elde edilmesini belirlediğinden emin.Açıklamada, 1910 doğumlu kadının yanı sıra, 80 yaşındaki oğlunun da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Oğlunun da durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği aktarıldı.

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gürcistan, koronavirüs