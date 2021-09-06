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111 yaşındaki Gürcü kadın koronavirüsü yendi
111 yaşındaki Gürcü kadın koronavirüsü yendi
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, koronavirüsü yenen 111 yaşındaki Leonela Gvaçava taburcu edildi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T21:47+0300
2021-09-06T21:47+0300
koronavirüs
gürcistan
koronavirüs
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Tiflis Cumhuriyet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaşlı kadın koronavirüs testi pozitif çıktıktan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kadının gecikmeden hastaneye yatırılmasının büyük ölçüde tedavisinde olumlu sonuç elde edilmesini belirlediğinden emin.Açıklamada, 1910 doğumlu kadının yanı sıra, 80 yaşındaki oğlunun da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Oğlunun da durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği aktarıldı.
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gürcistan, koronavirüs

111 yaşındaki Gürcü kadın koronavirüsü yendi

21:47 06.09.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına giryaşlı - maske - koronavirüs - Rusya
yaşlı - maske - koronavirüs - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, koronavirüsü yenen 111 yaşındaki Leonela Gvaçava taburcu edildi.
Tiflis Cumhuriyet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaşlı kadın koronavirüs testi pozitif çıktıktan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kadının gecikmeden hastaneye yatırılmasının büyük ölçüde tedavisinde olumlu sonuç elde edilmesini belirlediğinden emin.
Açıklamada, 1910 doğumlu kadının yanı sıra, 80 yaşındaki oğlunun da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Oğlunun da durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği aktarıldı.
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