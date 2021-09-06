111 yaşındaki Gürcü kadın koronavirüsü yendi

Tiflis Cumhuriyet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaşlı kadın koronavirüs testi pozitif çıktıktan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kadının gecikmeden hastaneye yatırılmasının büyük ölçüde tedavisinde olumlu sonuç elde edilmesini belirlediğinden emin.Açıklamada, 1910 doğumlu kadının yanı sıra, 80 yaşındaki oğlunun da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Oğlunun da durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği aktarıldı.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, koronavirüsü yenen 111 yaşındaki Leonela Gvaçava taburcu edildi.
Tiflis Cumhuriyet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaşlı kadın koronavirüs testi pozitif çıktıktan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kadının gecikmeden hastaneye yatırılmasının büyük ölçüde tedavisinde olumlu sonuç elde edilmesini belirlediğinden emin.
Açıklamada, 1910 doğumlu kadının yanı sıra, 80 yaşındaki oğlunun da hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Oğlunun da durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği aktarıldı.