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https://tr.sputniknews.com/20210906/adalet-bakanligi-26-sozlesmeli-bilisim-personeli-alacak-1048639737.html
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T01:25+0300
2021-09-06T01:25+0300
2021-09-06T01:25+0300
türkiye
adalet bakanlığı
bilişim uzmanı
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak.Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
adalet bakanlığı, bilişim uzmanı
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak.
Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.