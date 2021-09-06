https://tr.sputniknews.com/20210906/adalet-bakanligi-26-sozlesmeli-bilisim-personeli-alacak-1048639737.html

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T01:25+0300

2021-09-06T01:25+0300

2021-09-06T01:25+0300

türkiye

adalet bakanlığı

bilişim uzmanı

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak.Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

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adalet bakanlığı, bilişim uzmanı