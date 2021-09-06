https://tr.sputniknews.com/20210906/avustralyada-kaybolan-3-yasindaki-cocuk-4-gun-sonra-su-icerken-bulundu-1048663576.html

Avustralya’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, 4 gün sonra su içerken bulundu

Avustralya’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, 4 gün sonra su içerken bulundu

Avustralya’da evinin yakınlarında kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 3 yaşındaki Anthony Elfalak adlı küçük çocuk, polis tarafından evinden birkaç kilometre... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T18:36+0300

2021-09-06T18:36+0300

2021-09-06T18:40+0300

dünya

avustralya

su

çocuk

kayıp

yeni güney galler

dere

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde geçtiğimiz hafta kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 3 yaşındaki erkek çocuğu Anthony Elfalak'a ilişkin Yeni Güney Galler eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gününden bu yana yürütülen arama operasyonlarında mutlu sona gelindiği kaydedildi.Eyalet kırsalında bir çocuğun kaybolduğu ihbarını alan polis ekiplerinin operasyon başlattığını belirten eyalet polisi, operasyonun yüzlerce gönüllünün desteğiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.Açıklamada, karada devam eden aramalarda elde ettiği ipuçlarını değerlendiren arama kurtarma ekiplerinin, havadan görüntü talebinde bulunduğunu aktaran polis, helikopter desteğiyle yapılan taramalarda Anthony Elfalak'ın nehir kenarında su içerken görüldüğünü ifade etti.Yeri tespit edilen küçük çocuğun, eyalet polisi tarafından kurtarıldığı ve küçük çocuğun sağlık taramasından geçerek yeniden ailesiyle bir araya geldiği kaydedildi.Ayrıca Yeni Güney Galler eyalet polisi, Küçük Elfalak'ın nehir kenarında tespit edildiği ana ait görüntüleri yayınlarken, polis ekiplerinden mutlu haberi alan ailenin sevinci ise kameralara yansıdı.

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avustralya, su, çocuk, kayıp, yeni güney galler, dere