https://tr.sputniknews.com/20210906/cumhurbaskani-erdogan-matematik-ve-fen-okuryazarligi-alanlarinda-puan-artirmada-da-birinci-ulkeyiz-1048662750.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T18:07+0300

2021-09-06T18:07+0300

2021-09-06T18:08+0300

recep tayyip erdoğan

oecd

matematik

fen

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz. Türkiye’yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

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recep tayyip erdoğan, oecd, matematik, fen