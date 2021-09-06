https://tr.sputniknews.com/20210906/cumhurbaskani-erdogan-siniflari-dolasti-tahtaya-oku-dusun-uygula-neticelendir-yazdi-1048651847.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bulunduğu Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T13:25+0300

2021-09-06T13:25+0300

2021-09-06T13:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

okul

cumhurbaşkanlığı

tahta

sınıf

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Yeni eğitim ve öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yüz yüze başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.Okulu dolaşan Erdoğan, girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" diye yazdı.

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recep tayyip erdoğan, okul, cumhurbaşkanlığı, tahta, sınıf