https://tr.sputniknews.com/20210906/cumhurbaskani-erdogan-siniflari-dolasti-tahtaya-oku-dusun-uygula-neticelendir-yazdi-1048651847.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bulunduğu Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T13:25+0300
2021-09-06T13:25+0300
2021-09-06T13:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
okul
cumhurbaşkanlığı
tahta
sınıf
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Yeni eğitim ve öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yüz yüze başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.Okulu dolaşan Erdoğan, girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" diye yazdı.
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recep tayyip erdoğan, okul, cumhurbaşkanlığı, tahta, sınıf
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bulunduğu Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı.
Yeni eğitim ve öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yüz yüze başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.
Okulu dolaşan Erdoğan, girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" diye yazdı.