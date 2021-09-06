Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210906/cumhurbaskani-erdogan-siniflari-dolasti-tahtaya-oku-dusun-uygula-neticelendir-yazdi-1048651847.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bulunduğu Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T13:25+0300
2021-09-06T13:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
okul
cumhurbaşkanlığı
tahta
sınıf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048651769_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_20b2fe7e6f28b4da9149a7c11fbe24ab.jpg
Yeni eğitim ve öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yüz yüze başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.Okulu dolaşan Erdoğan, girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" diye yazdı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048651769_139:0:1200:796_1920x0_80_0_0_2ba9ec1019693eb0a92c493c56198306.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, okul, cumhurbaşkanlığı, tahta, sınıf

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı

13:25 06.09.2021
© AARecep Tayyip Erdoğan, tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazdı.
Recep Tayyip Erdoğan, tahtaya Oku, düşün, uygula, neticelendir yazdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bulunduğu Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı.
Yeni eğitim ve öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yüz yüze başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.
Okulu dolaşan Erdoğan, girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" diye yazdı.
© AA
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© AA
522000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:28'Rusça, gençlere iş bulmada avantaj sağlıyor'
14:25İspanya'da Neandertallere ait 60 bin yıllık kalıntılar bulundu
14:19Ermenistan, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light’ı onayladı
14:12Bahreyn Kralı: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor
14:06Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı
14:0439 yıldır komada olan Fransa Milli Takımı futbolcusu hayatını kaybetti
13:53Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ‘adli yıl’ eleştirilerine yanıt
13:52Sözcü gazetesi: THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı istifa etti
13:41Bakan Elvan açıkladı: 3.5 yılda 9 milyar 452 milyon liralık kamu mülkü satıldı
13:40Hukukçulardan zırhlı araç kazalarına etkin soruşturma çağrısı: ‘Olağanüstü bir şey’
13:40Napolyon Bonaparte'ın, üzerinde DNA izleri bulunan ilk şapkası açık artırmaya çıkarılıyor
13:39Rusya: Gine Cumhurbaşkanı Conde derhal serbest bırakılmalı
13:25Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştı: Tahtaya 'Oku, düşün, uygula, neticelendir' yazdı
13:19Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul’da metronun simgesi değişti
13:15‘Rusya-Çin ortak tasarımı yolcu uçağının üretimine başlandı’
13:14Yeni elektrikli otomobil tanıtıldı: Saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor
13:12FSB, İnguşetya’da polislere karşı saldırı planlayan dört IŞİD üyesini yakaladı
13:11Su dolu bidona düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13:10Kadın iç çamaşırı çalan adam yakalandı
13:04Yazar Yüksel: Dünyanın dörtte üçünden fazlası mitolojiyle ayakta