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Ermenistan, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light’ı onayladı
Ermenistan, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light’ı onayladı
Ermenistan’ın sağlık otoritesi, Rusya’da geliştirilen bir dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın ülkede kullanımına izin verdi. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T14:19+0300
2021-09-06T14:19+0300
ermenistan
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Rusya Doğrudan Yatırm Fonu (RDIF) yetkilileri, Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın, tek dozluk Sputnik Light aşısının kullanılmasına onay verdiğini belirtti.İki doz şeklinde uygulanan Sputnik V da Ermenistan’da şubat ayında onaylanmıştı.Bunun yanında, tek dozluk Sputnik Light’ın uygulandığı ülkelerden aşının yüksek seviyede güvenli ve etkili olduğuna ilişkin bulgular geliyor.Arjantin’de yaşlı insanların aşılanmasının baz alındığı bir araştırmada, söz konusu Rus aşısının yüzde 78.6-83.7 etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldı.Sputnik Light’ın yaygın aşılama programında kullanıldığı Paraguay’ın sağlık otoritesinin ilettiği bulgular ise aşının yüzde 93.5 seviyesinde etkili olduğunu gösteriyor.Sputnik Light, şu an tek başına koruyucu bir aşı olarak kullanıldığı gibi, başka aşıların uygulanmasını takiben pekiştirici doz olarak kullanımının araştırıldığı çalışmalarda da yer alıyor.Rus Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.
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ermenistan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v

Ermenistan, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light’ı onayladı

14:19 06.09.2021
© Sputnik / Виталий БелоусовSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Ermenistan’ın sağlık otoritesi, Rusya’da geliştirilen bir dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın ülkede kullanımına izin verdi.
Rusya Doğrudan Yatırm Fonu (RDIF) yetkilileri, Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın, tek dozluk Sputnik Light aşısının kullanılmasına onay verdiğini belirtti.
İki doz şeklinde uygulanan Sputnik V da Ermenistan’da şubat ayında onaylanmıştı.
Bunun yanında, tek dozluk Sputnik Light’ın uygulandığı ülkelerden aşının yüksek seviyede güvenli ve etkili olduğuna ilişkin bulgular geliyor.
Arjantin’de yaşlı insanların aşılanmasının baz alındığı bir araştırmada, söz konusu Rus aşısının yüzde 78.6-83.7 etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldı.
Sputnik Light’ın yaygın aşılama programında kullanıldığı Paraguay’ın sağlık otoritesinin ilettiği bulgular ise aşının yüzde 93.5 seviyesinde etkili olduğunu gösteriyor.
Sputnik Light, şu an tek başına koruyucu bir aşı olarak kullanıldığı gibi, başka aşıların uygulanmasını takiben pekiştirici doz olarak kullanımının araştırıldığı çalışmalarda da yer alıyor.
Rus Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.
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