https://tr.sputniknews.com/20210906/hurda-parcalardan-arac-yapti-1048662169.html

Kızını okula götürebilmek için hurda parçalardan araç yaptı

Kızını okula götürebilmek için hurda parçalardan araç yaptı

Hakkari'de yaşayan inşaat işçisi baba Mehmet Şefir Karahan, eksi 20 derecede kardan hazırladığı Anıtkabir'in ardından bu kez kızını okula götürebilmek için... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T17:53+0300

2021-09-06T17:53+0300

2021-09-06T17:54+0300

yaşam

türkiye

hakkari

yüksekova

okul

kız

araba

hurda

araç

baba

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptı. Karahan, 'Hammer'a benzettiği aracıyla 8 yaşındaki kızı Hira'yı yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okuluna bıraktı.Yüksekova'nın Yeni Mahalle semtinde yaşayan ve bugüne kadar F-16 savaş uçağı, Aylan ve Ümran Bebek, Seyit Onbaşı ve Anıtkabir’i görmeyen kızı için geçen yıl ocak ayında eksi 20 derecede çalışarak 'kardan Anıtkabir' ve 'Aslanlı Yol' yapan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, bu kez de yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptı.Karahan, 750 kilo ağırlığında, 25 beygir gücüne sahip ve 60 kilometre hıza ulaşabilen aracın yapımını 1,5 yılda bitirdi. Karahan, 'Hummer'a benzettiği aracının 20 litre benzinle yaklaşık 150 kilometre gidebildiğini söyledi.Karahan, eksiklerini tamamladığı aracıyla ilk iş olarak da bugün kızı Hira’yı okuluna bıraktı ve şunları söyledi:Büyük mutluluk yaşadığını belirten Hira Karahan ise, "Arkadaşlarım arabayı çok beğendi ve inceleyip içinde oturdular. Babamı çok seviyorum. Bundan sonrası da benim için eğlenceli olacak. Hafta sonları ise arabamızla gezmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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türkiye, hakkari, yüksekova, okul, kız, araba, hurda, araç, baba