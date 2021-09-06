Kızıl Meydan’da tankla dolaşmak isteyen Ukrayna Genelkurmay Başkanı’na Duma’dan yanıt

Rusya Devlet Duması Sivastopol Milletvekili Dmitriy Belik, Sputnik’e demecinde Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da tankla dolaşmak isteyen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın bunun için ya taksi kullanması gerekeceğini, ya da cezaevi aracı ile geçebileceğini ifade etti.Yüksek rütbeli Ukraynalı subayların budalaca cesaretine dikkat çeken Belik, şunları söyledi:Moskova’da sadece yerli yapım tankların hareket edebildiğine, yabancı zırhlı araçlarının ise asla orada bulunmadığına dikkat çeken Belik, Ukraynalı komutana başkentte dolaşması için taksi seçeneği sundu.Belik, “Gücünü denemeye karar verirse de Moskova'da bir cezaevi aracında mahkemeye kadar dolaşır, oradan da Magadan'a (cezaevine) gider” ifadelerini kullandı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da ve tarihi Arbat Caddesi’nde tankla dolaşmak istediğini söylemişti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Belik, Kızıl Meydan’da tankla dolaşmak isteyen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın bunun için ya taksi kullanması gerekeceğini, ya da cezaevi aracı seçeneğinin bulunduğunu belirtti.
Rusya Devlet Duması Sivastopol Milletvekili Dmitriy Belik, Sputnik’e demecinde Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da tankla dolaşmak isteyen Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın bunun için ya taksi kullanması gerekeceğini, ya da cezaevi aracı ile geçebileceğini ifade etti.
Yüksek rütbeli Ukraynalı subayların budalaca cesaretine dikkat çeken Belik, şunları söyledi:
“Aleni olarak daha çok kimin saçmalayacağı konusunda birbirleriyle yarışıyor gibiler. Bir ara Sivastopol'da, sonra Yalta'da geçit töreni sözü vermişlerdi, şimdi ise Moskova’ya işaret ediyorlar ve tüm bunlar, tarihi bilmedikleri için.”
Moskova’da sadece yerli yapım tankların hareket edebildiğine, yabancı zırhlı araçlarının ise asla orada bulunmadığına dikkat çeken Belik, Ukraynalı komutana başkentte dolaşması için taksi seçeneği sundu.
Belik, “Gücünü denemeye karar verirse de Moskova'da bir cezaevi aracında mahkemeye kadar dolaşır, oradan da Magadan'a (cezaevine) gider” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da ve tarihi Arbat Caddesi’nde tankla dolaşmak istediğini söylemişti.