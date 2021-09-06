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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210906/mezari-serifte-6-ucak-dolusu-amerikali-ile-afgan-mahsur-sorumlusu-kalkis-inis-izni-vermeyen-abd-1048654436.html
Mezar'ı Şerif'te 6 uçak dolusu Amerikalı ile Afgan mahsur: Sorumlusu, kalkış-iniş izni vermeyen ABD
Mezar'ı Şerif'te 6 uçak dolusu Amerikalı ile Afgan mahsur: Sorumlusu, kalkış-iniş izni vermeyen ABD
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif havaalanından Amerikalılar dahil 1000 kişiyi günlerdir tahliye edemeyen STK'ler, ABD Dışişleri'nin Taliban'a kalkış... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T14:31+0300
2021-09-06T14:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
abd dışişleri bakanlığı
uçak
tahliye
mezar-ı şerif
mahsur kalma
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Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a muhalif toplulukların yaşadığı Mezar-ı Şerif kentinde günlerdir uçuş izni almayı bekleyen ve aralarında Amerikalılar da olan 1000 kişinin havaalanında mahsur kalmasından Taliban'ın mı yoksa ABD'nin mi sorumlu olduğuna dair rivayet muhtelif. ABD, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ele geçirdiği başkent Kabil'deki havaalanında tam bir kaos niteliğindeki tahliyeleri 30 Ağustos'ta tamamlayarak tamamen çekilirken, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul, içinde Amerikalılar ile Afgan çevirmelerinin olduğu 6 uçağın Mezar-Şerif'te kalkış izni alamayarak mahsur kaldığını söyledi. Kalkış izni vermeyenin Taliban olduğunu öne süren McCaul, Taliban'ın yolcuları taleplerinin karşılanması için rehin aldığını iddia etti. Ancak Reuters ve Fox News'a konuşan pek çok kaynak, asıl sorumlunun Washington olduğuna dikkat çekti.Mezar-Şerif'ten 6 uçakla tahliye çabasını organize eden ABD'li STK yetkilileri, 'bıkkınlıklarını' ifade ettikleri gecikmelerden 'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu' söyledi.ABD Dışişleri'nin Taliban'a Mezar-ı Şerif'deki uluslararası havaalanından uçuşların kalkışı için onay vermediğini ve iniş alanı teyit etmediğini aktaran bir organizatör, "Bu insanların hayatlarını tehlikeye atmaktan sorumlu tutulmaları gerekiyor" dedi. Bir başka organizatör "Bunun sonucunda bir hayat bile kaybedilirse, kanı Beyaz Saray'ın ellerinde kalır. Sürüncemede bırakan Taliban değil, beni iğrendirse de söylemek zorundayım ki, ABD hükümeti" diye konuştu. Özel kurtarma kuruluşu PlanB'yi yöneten Rick Clay de Afganistan'dan çıkmaya çalışan 4500 ABD vatandaşı, ABD'nin mülteci statüsü verdiği Afganlar ve yeşil kart sahibi Afganların yanısıra bu statü kapsamına girmemelerine rağmen ülkeden çıkmaya çalışan Afganlar olduğuna dikkat çekti. Geçen hafta ilk tahliye uçuşları için liyakatı olan 800 kişinin listesini verdikleri ABD Dışişleri'nden izin almakta zorlandıklarını aktaran Clay, ABD Dışişleri sığınmacıları taşıyan özel uçakların herhangi bir yere inişine izin vermiyor. Radar ya da hava kontrolü olmadığına dair sürekli mazeret üretiyor" dedi.Katar'ın başkenti Doha'daki El Udeyd Hava Üssü'ndeki ABD Merkez Komutanlığı, buradaki sığınmacı merkezlerine iniş için önce ABD Dışişleri'nin izin vermesi gerektiğini belirtti.Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili ise Mezar-ı Şerif'ten charter uçakla ayrılmak isteyen Amerikalı olduğunu teyit edemediklerini söyledi. Bir Dışişleri Sözcüsü, 'ABD'nin yerde personeli olmadığını ve bu nedenle charter uçuşlarının temel ayrıntılarını doğrulamak için güvenilir bir araçtan yoksun olduğunu' dile getirdi. Sözcü, "Taliban'ın insanların Afganistan'dan özgürce ayrılmasına izin verme sözüne bağlı kalmasını sağlayacağız" dedi.Cumhuriyetçi milletvekili Mike Waltz ise ABD Dışişleri'ne riskli durumdaki Amerikalılarla Afganların tahliyesi için STK'lerle birlikte çalışma çağrısı yaptı. Waltz, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderdiği mektupta "STK'ler erişilebilir, finanse edilmiş ve insanları uçurmaya hazır charter uçaklar olduğunu beyan etti" dedi.
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afganistan, abd dışişleri bakanlığı, uçak, tahliye, mezar-ı şerif, mahsur kalma

Mezar'ı Şerif'te 6 uçak dolusu Amerikalı ile Afgan mahsur: Sorumlusu, kalkış-iniş izni vermeyen ABD

14:31 06.09.2021 (güncellendi: 14:49 06.09.2021)
© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIESAfganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif havaalanında tahliye için bekleyen 6 uçak
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif havaalanında tahliye için bekleyen 6 uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES
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Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif havaalanından Amerikalılar dahil 1000 kişiyi günlerdir tahliye edemeyen STK'ler, ABD Dışişleri'nin Taliban'a kalkış için onay vermediğini ve kendilerine iniş alanı teyit etmediğini söyledi. Organizatörler, kaybedilecek her hayattan Washington'ın sorumlu olduğunu belirtti.
Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a muhalif toplulukların yaşadığı Mezar-ı Şerif kentinde günlerdir uçuş izni almayı bekleyen ve aralarında Amerikalılar da olan 1000 kişinin havaalanında mahsur kalmasından Taliban'ın mı yoksa ABD'nin mi sorumlu olduğuna dair rivayet muhtelif.
ABD, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ele geçirdiği başkent Kabil'deki havaalanında tam bir kaos niteliğindeki tahliyeleri 30 Ağustos'ta tamamlayarak tamamen çekilirken, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul, içinde Amerikalılar ile Afgan çevirmelerinin olduğu 6 uçağın Mezar-Şerif'te kalkış izni alamayarak mahsur kaldığını söyledi.
Kalkış izni vermeyenin Taliban olduğunu öne süren McCaul, Taliban'ın yolcuları taleplerinin karşılanması için rehin aldığını iddia etti.
Ancak Reuters ve Fox News'a konuşan pek çok kaynak, asıl sorumlunun Washington olduğuna dikkat çekti.
Mezar-Şerif'ten 6 uçakla tahliye çabasını organize eden ABD'li STK yetkilileri, 'bıkkınlıklarını' ifade ettikleri gecikmelerden 'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu' söyledi.
ABD Dışişleri'nin Taliban'a Mezar-ı Şerif'deki uluslararası havaalanından uçuşların kalkışı için onay vermediğini ve iniş alanı teyit etmediğini aktaran bir organizatör, "Bu insanların hayatlarını tehlikeye atmaktan sorumlu tutulmaları gerekiyor" dedi. Bir başka organizatör "Bunun sonucunda bir hayat bile kaybedilirse, kanı Beyaz Saray'ın ellerinde kalır. Sürüncemede bırakan Taliban değil, beni iğrendirse de söylemek zorundayım ki, ABD hükümeti" diye konuştu.
Özel kurtarma kuruluşu PlanB'yi yöneten Rick Clay de Afganistan'dan çıkmaya çalışan 4500 ABD vatandaşı, ABD'nin mülteci statüsü verdiği Afganlar ve yeşil kart sahibi Afganların yanısıra bu statü kapsamına girmemelerine rağmen ülkeden çıkmaya çalışan Afganlar olduğuna dikkat çekti.
Geçen hafta ilk tahliye uçuşları için liyakatı olan 800 kişinin listesini verdikleri ABD Dışişleri'nden izin almakta zorlandıklarını aktaran Clay, ABD Dışişleri sığınmacıları taşıyan özel uçakların herhangi bir yere inişine izin vermiyor. Radar ya da hava kontrolü olmadığına dair sürekli mazeret üretiyor" dedi.
Katar'ın başkenti Doha'daki El Udeyd Hava Üssü'ndeki ABD Merkez Komutanlığı, buradaki sığınmacı merkezlerine iniş için önce ABD Dışişleri'nin izin vermesi gerektiğini belirtti.
Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili ise Mezar-ı Şerif'ten charter uçakla ayrılmak isteyen Amerikalı olduğunu teyit edemediklerini söyledi. Bir Dışişleri Sözcüsü, 'ABD'nin yerde personeli olmadığını ve bu nedenle charter uçuşlarının temel ayrıntılarını doğrulamak için güvenilir bir araçtan yoksun olduğunu' dile getirdi. Sözcü, "Taliban'ın insanların Afganistan'dan özgürce ayrılmasına izin verme sözüne bağlı kalmasını sağlayacağız" dedi.
Cumhuriyetçi milletvekili Mike Waltz ise ABD Dışişleri'ne riskli durumdaki Amerikalılarla Afganların tahliyesi için STK'lerle birlikte çalışma çağrısı yaptı. Waltz, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderdiği mektupta "STK'ler erişilebilir, finanse edilmiş ve insanları uçurmaya hazır charter uçaklar olduğunu beyan etti" dedi.
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