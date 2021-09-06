https://tr.sputniknews.com/20210906/mubariz-mansimov-gurbanoglu-mehmet-agari-ben-korudum-1048659899.html
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu: Mehmet Ağar’ı ben korudum
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu: Mehmet Ağar’ı ben korudum
Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı 'ağabey bildiğini' söyledi. Gurbanoğlu, "Ağar’ı PKK sevmez, öbürü sevmez... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T16:42+0300
2021-09-06T16:42+0300
2021-09-06T16:42+0300
türkiye
pkk
ismail saymaz
mehmet ağar
koruma
mübariz mansimov gurbanoğlu
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Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker'in 'Yalıkavak Marina'yla ilgili iddiaları sonrası gündeme gelen ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği ortaya çıkan Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.Mansimov, "Ağar’a niye iyilik yaptınız? Niye 7 yıl kira almadan oturmasını sağladınız, helikopter pisti yaptınız, oğlunu marinaya atadınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Mehmet Bey’i ağabey bildim. Çünkü hep Turancılık hakkında konuştu bana. Milliyetçi olduğu için hoşuma gitti. Arkadaş olduk. Haksız yere içeri koyuyorlar gibi göründü. Zaten tanıştığımda hemen ‘Gel, ev vereyim’ demedim ki. 6-7 sene sonra verdim. Şöyle diyeyim: 2004’ten sonra tek bir yurt dışı seyahatine Ağar’sız gitmedim. Bir gün ayrı kalmadık. Neredeyse sabah onunla ofise gidiyordum. O da geliyordu. Ofisin dışında villa verdim ona. Kendi ofisimde oda verdim. Diyorlar ki, hayrına mı... Ağar, o senelerde ne iyilik yapabilirdi? Hiç kimse görüşmek istemiyor, herkes kaçıyor. Kimler ‘Bu adamın yanında ne işi var, uzak tut’ diyordu."'Emniyete yardım ettim'Ardından “Ağar'ın AK Parti döneminde oğlu vekil olmadan önce ne ağırlığı vardı? Cezaevindeyken, devlet korumalarını almaya kalktı. İçişleri Bakanı Muammer Güler’den rica ettim, almayın diye. Ağar’ın ne yardımı bana dokunabilir? Tam tersine emniyete yardım ettim” ifadesini kullanan Mansimov, yaptığı yardımları şöyle sıraladı: "Araç lazım oldu, verdik. Bina lazım oldu, yaptık. En azından üç tane yaptırdım. Tadilat ettirdiğim bir sürü karakol var.”Devamında Saymaz'ın yönelttiği sorular ve Gurbanoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:- Deniyor ki Mansimov'a koruma hizmeti sağladı.Tam tersine Ağar'ı PKK sevmez, öbürü sevmez... Ağar, benim yanımda bir tehlikeydi. Ben onu korudum.'Devlette benden güçlü olduğunu sanmıyorum'- Siyasi siyasi ilişkiler kurdu mu?Ağar, Tayyip beyi benden önce tanıyor ancak benden yakın olduğunu düşünmüyorum. Çokça bakanın 'Geliyorsan Ağar'ı getirme' dediğini hatırlıyorum. Allahınız severseniz, kardeş dediğiniz adamdan para alınır mı? Ağar'la tanıştığımda cumhurbaşkanını, başbakanı, bakanları, bürokrasiyi tanıyordum. Ağar'dan daha iyi arkadaşlık ilişkim olduğunu düşünüyorum. Devlette benden güçlü olduğunu sanmıyorum.
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pkk, ismail saymaz, mehmet ağar, koruma, mübariz mansimov gurbanoğlu
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu: Mehmet Ağar’ı ben korudum
Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı 'ağabey bildiğini' söyledi. Gurbanoğlu, "Ağar’ı PKK sevmez, öbürü sevmez. Ağar, benim yanımda bir tehlikeydi. Ben onu korudum" dedi.
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker
'in 'Yalıkavak Marina
'yla ilgili iddiaları sonrası gündeme gelen ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar
ile Fethullah Gülen
'i ziyaret ettiği ortaya çıkan Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu
, Halk TV'den İsmail Saymaz
'ın sorularını yanıtladı
.
Mansimov, "Ağar’a niye iyilik yaptınız? Niye 7 yıl kira almadan oturmasını sağladınız, helikopter pisti yaptınız, oğlunu marinaya atadınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Mehmet Bey’i ağabey bildim. Çünkü hep Turancılık hakkında konuştu bana. Milliyetçi olduğu için hoşuma gitti. Arkadaş olduk. Haksız yere içeri koyuyorlar gibi göründü. Zaten tanıştığımda hemen ‘Gel, ev vereyim’ demedim ki. 6-7 sene sonra verdim. Şöyle diyeyim: 2004’ten sonra tek bir yurt dışı seyahatine Ağar’sız gitmedim. Bir gün ayrı kalmadık. Neredeyse sabah onunla ofise gidiyordum. O da geliyordu.
Ofisin dışında villa verdim ona. Kendi ofisimde oda verdim. Diyorlar ki, hayrına mı... Ağar, o senelerde ne iyilik yapabilirdi? Hiç kimse görüşmek istemiyor, herkes kaçıyor. Kimler ‘Bu adamın yanında ne işi var, uzak tut’ diyordu."
'Emniyete yardım ettim'
Ardından “Ağar'ın AK Parti döneminde oğlu vekil olmadan önce ne ağırlığı vardı? Cezaevindeyken, devlet korumalarını almaya kalktı. İçişleri Bakanı Muammer Güler’den rica ettim, almayın diye. Ağar’ın ne yardımı bana dokunabilir? Tam tersine emniyete yardım ettim” ifadesini kullanan Mansimov, yaptığı yardımları şöyle sıraladı:
"Araç lazım oldu, verdik. Bina lazım oldu, yaptık. En azından üç tane yaptırdım. Tadilat ettirdiğim bir sürü karakol var.”
Devamında Saymaz'ın yönelttiği sorular ve Gurbanoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
- Deniyor ki Mansimov'a koruma hizmeti sağladı.
Tam tersine Ağar'ı PKK sevmez, öbürü sevmez... Ağar, benim yanımda bir tehlikeydi. Ben onu korudum.
'Devlette benden güçlü olduğunu sanmıyorum'
- Siyasi siyasi ilişkiler kurdu mu?
Ağar, Tayyip beyi benden önce tanıyor ancak benden yakın olduğunu düşünmüyorum. Çokça bakanın 'Geliyorsan Ağar'ı getirme' dediğini hatırlıyorum. Allahınız severseniz, kardeş dediğiniz adamdan para alınır mı? Ağar'la tanıştığımda cumhurbaşkanını, başbakanı, bakanları, bürokrasiyi tanıyordum. Ağar'dan daha iyi arkadaşlık ilişkim olduğunu düşünüyorum. Devlette benden güçlü olduğunu sanmıyorum.