https://tr.sputniknews.com/20210906/restorandaki-kavgada-bir-kisiyi-bicaklayarak-olduren-zanli-tutuklandi-1048665481.html

Restorandaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Restorandaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde restoranda çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs ile kavgaya karışan 1 kişi tutuklandı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T20:05+0300

2021-09-06T20:05+0300

2021-09-06T20:05+0300

türkiye

polis

kuşadası

tutuklama

cinayet

restoran

lokanta

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Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak'taki bir restoranda birbirlerini tanıyan bir grup, aileleri ile birlikte akşam saatlerinde restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladı. İddiaya göre alkol de alan şahıslar arasında kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A. tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç. hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralı tedavisinin ardından taburcu edildi.Olay sonrası cinayet zanlısı D.A. ve kavgaya karışan H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

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polis, kuşadası, tutuklama, cinayet, restoran, lokanta