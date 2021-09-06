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Restorandaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Restorandaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde restoranda çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs ile kavgaya karışan 1 kişi tutuklandı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-06T20:05+0300
2021-09-06T20:05+0300
türkiye
polis
kuşadası
tutuklama
cinayet
restoran
lokanta
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Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak'taki bir restoranda birbirlerini tanıyan bir grup, aileleri ile birlikte akşam saatlerinde restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladı. İddiaya göre alkol de alan şahıslar arasında kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A. tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç. hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralı tedavisinin ardından taburcu edildi.Olay sonrası cinayet zanlısı D.A. ve kavgaya karışan H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
kuşadası
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polis, kuşadası, tutuklama, cinayet, restoran, lokanta

Restorandaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

20:05 06.09.2021
© İHA / EKREM KESERRestorandaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Restorandaki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© İHA / EKREM KESER
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde restoranda çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs ile kavgaya karışan 1 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak'taki bir restoranda birbirlerini tanıyan bir grup, aileleri ile birlikte akşam saatlerinde restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladı.
İddiaya göre alkol de alan şahıslar arasında kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı.
Olayda D.A. tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç. hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralı tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay sonrası cinayet zanlısı D.A. ve kavgaya karışan H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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