Rize'deki riskli okula ‘taşımalı eğitim' formülü

Rize'de 9 Ağustos'ta gerçekleşen sel ve heyelan nedeniyle bahçesinin asfalt zemini kayan Elmalı köyü İlk ve Ortaokulu heyelan riski nedeniyle eğitim- öğretime açılmadı.AFAD ekiplerince hazırlanan raporda binada hasar oluşmadığı, heyelanlı sahada çift kademeli duvarla tedbir alınacağı ve böylece okulda eğitime devam edebileceği belirtildi.Okulun 35 öğrencisi, duvar inşa edilene kadar Taşköprü İlkokulu'nda taşımalı sistemle eğitim görecek.
Rize'deki heyelanda zarar gören Elmalı köyü İlk ve Ortaokulu, risk nedeniyle eğitim-öğretime açılmadı. Okul öğrencileri, koruyucu duvar yapılıncaya kadar Taşköprü İlkokulu'nda taşımalı sistemle eğitim görecek.
Rize'de 9 Ağustos'ta gerçekleşen sel ve heyelan nedeniyle bahçesinin asfalt zemini kayan Elmalı köyü İlk ve Ortaokulu heyelan riski nedeniyle eğitim- öğretime açılmadı.
AFAD ekiplerince hazırlanan raporda binada hasar oluşmadığı, heyelanlı sahada çift kademeli duvarla tedbir alınacağı ve böylece okulda eğitime devam edebileceği belirtildi.
Okulun 35 öğrencisi, duvar inşa edilene kadar Taşköprü İlkokulu'nda taşımalı sistemle eğitim görecek.