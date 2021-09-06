https://tr.sputniknews.com/20210906/rusya-gine-cumhurbaskani-conde-derhal-serbest-birakilmali-1048652136.html

Rusya: Gine Cumhurbaşkanı Conde derhal serbest bırakılmalı

Rusya: Gine Cumhurbaşkanı Conde derhal serbest bırakılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, askeri darbenin gerçekleştirildiği Gine’de Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T13:39+0300

2021-09-06T13:39+0300

2021-09-06T13:48+0300

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rusya

gine

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesindeki açıklamada, “Moskova iktidarın anayasaya aykırı biçimde değiştirilmesi yönündeki her türlü girişme karşı çıkmaktadır. Conde’nin serbest bırakılması ve dokunulmazlığının sağlanmasını talep ediyoruz. Gine’deki durumun en kısa zamanda anayasal zemine döndürülmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.“Gine’deki tüm siyasi güçleri ısrarla şiddetin artmasına neden olacak eylemlerden kaçınmaya ve mevcut durumun müzakere yoluyla barışçıl biçimde çözülmesi için çalışmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada ülkedeki durumun derin endişeye yol açtığı kaydedildi.

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