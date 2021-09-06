Rusya, ordudaki rezerv askerlerin sayısını artırma kararı aldı

Savunma Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, rezerv asker sayısının artırılması yönünde karar alındığı belirtildi.



Bakanlık, rezerv askerlerden oluşan birliklerin Kaliningrad Bölgesi'ne intikal ettirileceğini ve 10-16 Eylül'de düzenlenecek 'Zapad-2021' tatbikatına katılacağını ifade etti.



Açıklamaya göre rezerv askerler, silah ve askeri teçhizat kullanımındaki askeri bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirecek.



Bakanlık, ordudaki mevcut rezerv asker sayısına ve bunun ne kadar artırılacağına dair bilgi paylaşmadı.



Ağustos ayında Rusya Güney Askeri Bölgesi Organizasyon ve Seferberlik Dairesi Başkanı Albay Konstantin Zapatotskiy, bölgede 38 bin kişilik bir rezerv birlik oluşturmanın planlandığını söylemişti.