https://tr.sputniknews.com/20210906/son-24-saatte-20-bin-962-yeni-vaka-tespit-edildi-271-kisi-hayatini-kaybetti-1048667090.html

Son 24 saatte 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti. 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T21:09+0300

2021-09-06T21:09+0300

2021-09-06T21:16+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

fahrettin koca

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Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, koronavirüs, fahrettin koca