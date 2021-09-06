Su altında kalacak ilçe turistlerin ilgi odağı

Artvin'in Yusufeli ilçesi, tarihinde 7. kez yer değiştirmeye hazırlanıyor. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli'nin hizmete girmesiyle su altında kalacak ilçe, meraklılarını ağırlıyor.Yansıtıcılar mevkiinde yeni yerine taşınacak ilçe, su altında kalmadan önce turistlerin ilgi odağı haline geldi. Artvin ve çevre illerden gelenler ilçeyi son kez görmek için turlara katılıyor.
Artvin'de Yusufeli Barajı'nın hizmete girmesiyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi turistlerin ilgi odağı haline geldi. İlçeyi son kez görmek isteyenler turlarla bölgeyi ziyaret etmeye başladı.
Artvin'in Yusufeli ilçesi, tarihinde 7. kez yer değiştirmeye hazırlanıyor. ÇoruhNehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli'nin hizmete girmesiyle su altında kalacak ilçe, meraklılarını ağırlıyor.
Yansıtıcılar mevkiinde yeni yerine taşınacak ilçe, su altında kalmadan önce turistlerin ilgi odağı haline geldi. Artvin ve çevre illerden gelenler ilçeyi son kez görmek için turlara katılıyor.