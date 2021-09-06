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Su altında kalacak ilçe turistlerin ilgi odağı
Su altında kalacak ilçe turistlerin ilgi odağı
Artvin'de Yusufeli Barajı'nın hizmete girmesiyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi turistlerin ilgi odağı haline geldi. İlçeyi son kez görmek isteyenler... 06.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
artvin
yusufeli
çoruh nehri
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Artvin'in Yusufeli ilçesi, tarihinde 7. kez yer değiştirmeye hazırlanıyor. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli'nin hizmete girmesiyle su altında kalacak ilçe, meraklılarını ağırlıyor.Yansıtıcılar mevkiinde yeni yerine taşınacak ilçe, su altında kalmadan önce turistlerin ilgi odağı haline geldi. Artvin ve çevre illerden gelenler ilçeyi son kez görmek için turlara katılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210401/yusufeli-barajinin-son-hali-paylasildi-tamamlandiginda-100-katli-gokdelen-yuksekligine-ulasacak-1044168191.html
artvin
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türkiye, artvin, yusufeli, çoruh nehri

Su altında kalacak ilçe turistlerin ilgi odağı

10:30 06.09.2021
© DHAYusufeli
Yusufeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
© DHA
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Artvin'de Yusufeli Barajı'nın hizmete girmesiyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi turistlerin ilgi odağı haline geldi. İlçeyi son kez görmek isteyenler turlarla bölgeyi ziyaret etmeye başladı.
Artvin'in Yusufeli ilçesi, tarihinde 7. kez yer değiştirmeye hazırlanıyor. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli'nin hizmete girmesiyle su altında kalacak ilçe, meraklılarını ağırlıyor.
Yansıtıcılar mevkiinde yeni yerine taşınacak ilçe, su altında kalmadan önce turistlerin ilgi odağı haline geldi. Artvin ve çevre illerden gelenler ilçeyi son kez görmek için turlara katılıyor.
Yusufeli Barajının son hali paylaşıldı: Tamamlandığında 100 katlı gökdelen yüksekliğine ulaşacak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2021
DÜNYA
Yusufeli Barajı'nın son hali paylaşıldı: Tamamlandığında 100 katlı gökdelen yüksekliğine ulaşacak
1 Nisan, 11:49
000101
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