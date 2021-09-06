https://tr.sputniknews.com/20210906/su-altinda-kalacak-ilce-turistlerin-ilgi-odagi-1048645249.html

Su altında kalacak ilçe turistlerin ilgi odağı

Su altında kalacak ilçe turistlerin ilgi odağı

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın hizmete girmesiyle su altında kalacak Yusufeli ilçesi turistlerin ilgi odağı haline geldi. İlçeyi son kez görmek isteyenler... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T10:30+0300

2021-09-06T10:30+0300

2021-09-06T10:30+0300

yaşam

türkiye

artvin

yusufeli

çoruh nehri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048645215_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_15c17c4702ec0a8a4bfa301aadc18014.jpg

Artvin'in Yusufeli ilçesi, tarihinde 7. kez yer değiştirmeye hazırlanıyor. Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli'nin hizmete girmesiyle su altında kalacak ilçe, meraklılarını ağırlıyor.Yansıtıcılar mevkiinde yeni yerine taşınacak ilçe, su altında kalmadan önce turistlerin ilgi odağı haline geldi. Artvin ve çevre illerden gelenler ilçeyi son kez görmek için turlara katılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210401/yusufeli-barajinin-son-hali-paylasildi-tamamlandiginda-100-katli-gokdelen-yuksekligine-ulasacak-1044168191.html

artvin

yusufeli

çoruh nehri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, artvin, yusufeli, çoruh nehri