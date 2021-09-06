https://tr.sputniknews.com/20210906/taliban-ozel-universitelerde-egitim-goren-kiz-ogrencilerine-pece-takma-zorunlulugu-getirdi-1048639009.html

Taliban, özel üniversitelerde eğitim gören kız öğrencilerine peçe takma zorunluluğu getirdi

Taliban, özel üniversitelerde eğitim gören kız öğrencilerine peçe takma zorunluluğu getirdi

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın ülkedeki özel üniversitelerde eğitim gören kız öğrencilere abaya giyme ve peçe takma zorunluluğu getirdiği... 06.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-06T00:29+0300

2021-09-06T00:29+0300

2021-09-06T00:29+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

eğitim

öğrenci

kız çocuğu

peçe

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Agence France Press’in (AFP) bildirdiği üzere Taliban, Afganistan’da özel üniversitelerde eğitim gören kız öğrencilere abaya giyme ve peçe takma zorunluluğu getirdi.Habere göre Afganistan’da yönetime geçen Taliban, eğitim kurumlarında devam etmenin kurallarını belirleyen bir kararname yayınladı. Söz konusu kurallar, 2001’de Taliban yönetiminin sona ermesinden bu yana Afganistan'da sayısı yükselen özel kolejleri ve üniversiteleri kapsıyor.Kararnamede kız öğrencilerinin dış görünümünün yanı sıra eğitim kurumlarındaki ders vermenin kuralları da belirlendi. Buna göre kız öğrenciler ayrı, erkek öğrenciler ayrı ders görecek, kızların dersi, üniversite çıkışında erkeklerle görüşmemeleri için 5 dakika erken sona erecek.Kız öğrencilerine sadece kadın öğretim görevlileri ders verebilecek, bunun mümkün olmaması durumunda ise dersler, itibarı iyi durumda olan ‘yaşlı erkek’ öğretim görevlileri tarafından yapılacak.Afganistan’da özel üniversiteler yarın açılıyor.Taliban daha önce, kadınların başörtüsü takarak eğitim kurumlarına gitmesine izin verileceğini açıklamıştı.

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taliban, eğitim, öğrenci, kız çocuğu, peçe