Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Taliban, özel üniversitelerde eğitim gören kız öğrencilerine peçe takma zorunluluğu getirdi
© REUTERS / STRINGERAfganistan'da kadın hakları protestosu
© REUTERS / STRINGER
Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın ülkedeki özel üniversitelerde eğitim gören kız öğrencilere abaya giyme ve peçe takma zorunluluğu getirdiği öğrenildi.
Agence France Press’in (AFP) bildirdiği üzere Taliban, Afganistan’da özel üniversitelerde eğitim gören kız öğrencilere abaya giyme ve peçe takma zorunluluğu getirdi.
Habere göre Afganistan’da yönetime geçen Taliban, eğitim kurumlarında devam etmenin kurallarını belirleyen bir kararname yayınladı. Söz konusu kurallar, 2001’de Taliban yönetiminin sona ermesinden bu yana Afganistan'da sayısı yükselen özel kolejleri ve üniversiteleri kapsıyor.
Habere göre Afganistan’da yönetime geçen Taliban, eğitim kurumlarında devam etmenin kurallarını belirleyen bir kararname yayınladı. Söz konusu kurallar, 2001’de Taliban yönetiminin sona ermesinden bu yana Afganistan'da sayısı yükselen özel kolejleri ve üniversiteleri kapsıyor.
Kararnamede kız öğrencilerinin dış görünümünün yanı sıra eğitim kurumlarındaki ders vermenin kuralları da belirlendi. Buna göre kız öğrenciler ayrı, erkek öğrenciler ayrı ders görecek, kızların dersi, üniversite çıkışında erkeklerle görüşmemeleri için 5 dakika erken sona erecek.
Kız öğrencilerine sadece kadın öğretim görevlileri ders verebilecek, bunun mümkün olmaması durumunda ise dersler, itibarı iyi durumda olan ‘yaşlı erkek’ öğretim görevlileri tarafından yapılacak.
Afganistan’da özel üniversiteler yarın açılıyor.
Taliban daha önce, kadınların başörtüsü takarak eğitim kurumlarına gitmesine izin verileceğini açıklamıştı.