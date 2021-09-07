40 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 214 gözaltı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde bu sabah operasyon için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden düğmeye basıldı. İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs'ta sabah 06.00'da operasyon başlatıldı. 44'ü muvazzaf 214 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Bu isimler arasında 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu da var.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde bu sabah 40 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen operasyonda 214 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde bu sabah operasyon için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden düğmeye basıldı.
İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs'ta sabah 06.00'da operasyon başlatıldı. 44'ü muvazzaf 214 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Bu isimler arasında 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu da var.