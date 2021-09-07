https://tr.sputniknews.com/20210907/40-ilde-ve-kuzey-kibrista-feto-operasyonu-214-gozalti-1048676756.html

40 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 214 gözaltı

40 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 214 gözaltı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde bu sabah 40 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen operasyonda 214 şüpheli... 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T08:02+0300

2021-09-07T08:02+0300

2021-09-07T08:01+0300

türkiye

operasyon

semih terzi

fetö

yakalama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1043993586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_44a0f11a4dd256246ea7ef8d0b943f28.jpg

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde bu sabah operasyon için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden düğmeye basıldı. İzmir merkezli 40 il ve Kuzey Kıbrıs'ta sabah 06.00'da operasyon başlatıldı. 44'ü muvazzaf 214 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Bu isimler arasında 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu da var.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operasyon, semih terzi, fetö, yakalama