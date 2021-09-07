Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210907/ab-polonyaya-yargi-bagimsizligi-gerekcesiyle-para-cezasi-verilmesini-talep-etti-1048692840.html
AB, Polonya'ya 'yargı bağımsızlığı' gerekçesiyle para cezası verilmesini talep etti
AB, Polonya'ya 'yargı bağımsızlığı' gerekçesiyle para cezası verilmesini talep etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'da hükümetin uygulamalarının yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı'ndan bu ülkeye para... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:52+0300
2021-09-07T15:52+0300
polonya
ab
para cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_1cb3c7fbd674dcbaa2556a527014014c.jpg
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya makamlarının ülkedeki "adalet sisteminin işlevini baltalayan eylemlere" devam ettiğine yönelik önceki Adalet Divanı kararları bağlamında Komisyonun yeni karar aldığı belirtildi.Buna göre AB Komisyonu, AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanından, Polonya makamlarının yargı bağımsızlığını etkileyecek uygulamalarıyla ilgili Divan kararlarını uygulayana kadar günlük para cezası kesmesini talep etti.Polonya'ya resmi mektup gönderilecekAB Komisyonunun ayrıca, yargıçlara yönelik disiplin mekanizmasının AB yasalarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle Polonya'ya resmi bir mektup gönderme kararı aldığı bildirildi.Avrupa Adalet Divanı, Polonya'da yargıçlar için oluşturulan disiplin uygulamasının AB yasalarında yeri olmadığına dair hükmünü 15 Temmuz'da açıklamıştı. AB Komisyonu, bu hükmün ardından 20 Temmuz'da Polonya'ya mektup göndererek bu ülkenin Adalet Divanı kararlarına uymasını istemişti.Polonya hükümeti ise 16 Ağustos'ta AB Komisyonuna karşılık vermiş, "yargıçları yargılayan" disiplin mekanizmasının mevcut şeklinin kaldırılması niyetinde olduklarını bildirmişti. AB Komisyonu, Polonya'nın Divan kararına uymak için gerekli tedbirleri almadığı sonucuna varmıştı.Komisyon, bugün gönderileceği duyurulan yeni mektuba verilecek yeni yanıtı tatmin edici bulunmaması halinde konuyu bir kez daha AB Adalet Divanına taşınacağını açıkladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB genelinde adalet sistemleri bağımsız ve adil olmalıdır. AB vatandaşlarının hakları aynı şekilde garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ise Avrupa Adalet Divanının kararlarının AB genelinde uygulanması gerektiğini, Adalet Divanının Polonyalı yargıçların bağımsızlığıyla ilgili son kararlarının Polonya tarafından tam olarak uygulanmadığını kaydetti.
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_2958410a90797d6943daee50b32edec9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, ab, para cezası

AB, Polonya'ya 'yargı bağımsızlığı' gerekçesiyle para cezası verilmesini talep etti

15:52 07.09.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'da hükümetin uygulamalarının yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı'ndan bu ülkeye para cezası vermesini istedi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya makamlarının ülkedeki "adalet sisteminin işlevini baltalayan eylemlere" devam ettiğine yönelik önceki Adalet Divanı kararları bağlamında Komisyonun yeni karar aldığı belirtildi.
Buna göre AB Komisyonu, AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanından, Polonya makamlarının yargı bağımsızlığını etkileyecek uygulamalarıyla ilgili Divan kararlarını uygulayana kadar günlük para cezası kesmesini talep etti.

Polonya'ya resmi mektup gönderilecek

AB Komisyonunun ayrıca, yargıçlara yönelik disiplin mekanizmasının AB yasalarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle Polonya'ya resmi bir mektup gönderme kararı aldığı bildirildi.
Avrupa Adalet Divanı, Polonya'da yargıçlar için oluşturulan disiplin uygulamasının AB yasalarında yeri olmadığına dair hükmünü 15 Temmuz'da açıklamıştı. AB Komisyonu, bu hükmün ardından 20 Temmuz'da Polonya'ya mektup göndererek bu ülkenin Adalet Divanı kararlarına uymasını istemişti.
Polonya hükümeti ise 16 Ağustos'ta AB Komisyonuna karşılık vermiş, "yargıçları yargılayan" disiplin mekanizmasının mevcut şeklinin kaldırılması niyetinde olduklarını bildirmişti. AB Komisyonu, Polonya'nın Divan kararına uymak için gerekli tedbirleri almadığı sonucuna varmıştı.
Komisyon, bugün gönderileceği duyurulan yeni mektuba verilecek yeni yanıtı tatmin edici bulunmaması halinde konuyu bir kez daha AB Adalet Divanına taşınacağını açıkladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB genelinde adalet sistemleri bağımsız ve adil olmalıdır. AB vatandaşlarının hakları aynı şekilde garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ise Avrupa Adalet Divanının kararlarının AB genelinde uygulanması gerektiğini, Adalet Divanının Polonyalı yargıçların bağımsızlığıyla ilgili son kararlarının Polonya tarafından tam olarak uygulanmadığını kaydetti.
040000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:28İlk doz aşısını yaptıran 100 kişiye çekilişle balon turu
16:27Kocaelispor Teknik Direktörü Akçay, Kovid sürecini gözyaşlarıyla anlattı: Allah aşkına aşınızı olun
16:22Emniyet'ten Instagram dolandırıcılarına karşı uyarı
16:07TMO, ton başına 300 dolardan arpa ithal edecek
16:05Peskov: Gine’deki Rus şirketlerin çıkarlarının zarar görmemesini umuyoruz
15:59'Palu ailesi' davasında karar
15:57Küba, Kovid-19 aşı yaşını 2’ye düşüren ilk ülke oldu
15:52AB, Polonya'ya 'yargı bağımsızlığı' gerekçesiyle para cezası verilmesini talep etti
15:44Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısı: Kumar bağımlısıyım
15:41Kovid-19'a yenik düştüler: Biri 16, diğeri 22 yaşındaydı
15:36Kahramanmaraş'ta 7 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu: 'Mezopotamya medeniyetlerinin öncüsü'
15:35DSÖ'den Afganistan uyarısı: Sağlık merkezlerinin yüzde 90'ı kapanabilir
15:35Avcılar'da eşini dövdüğü iddia edilen esnafa diğer esnaflardan dayak
15:30Putin ve Şoygu, Sibirya'da tatil yapıyor
15:29Fransız Yargıtayı'ndan Suriye'de insanlığa karşı suça iştirakle itham edilen Lafarge aleyhine karar
15:23Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turu başladı
15:21Gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu kim?
15:1717 yaşındaki lise öğrencisi, PCR cihazı üretti
15:14Elneny transferinde maaş çıkmazı: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife
15:10Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: İstersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım