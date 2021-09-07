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Aranan hükümlü, saklandığı çatıda yakalandı
Aranan hükümlü, saklandığı çatıda yakalandı
Van'da, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin çatısında saklanırken yakalandı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T17:19+0300
2021-09-07T17:19+0300
2021-09-07T17:19+0300
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yakalanma
hükümlü
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Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan firarinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, ismi açıklanmayan hükümlünün Tuşba ilçesinde saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü evin çatı bölümünde saklanırken yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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van, operasyon, çatı, firari, yakalanma, hükümlü
Aranan hükümlü, saklandığı çatıda yakalandı
Van'da, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin çatısında saklanırken yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan firarinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, ismi açıklanmayan hükümlünün
Tuşba ilçesinde saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi.
Operasyonda hükümlü evin çatı bölümünde saklanırken yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.