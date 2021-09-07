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Hong Kong, Çin ana karasından yolculuk edenlere karantina şartını kaldırıyor
Hong Kong, Çin ana karasından yolculuk edenlere karantina şartını kaldırıyor
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, yaz aylarındaki vaka artışı nedeniyle ana karadan seyahat eden yolculara getirdiği karantina şartı kaldırma kararı aldı. 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T14:49+0300
2021-09-07T14:49+0300
koronavirüs
çin
hong kong
seyahat
geçiş
kovid-19
vaka sayısı
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Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yarından itibaren kent sakinlerine, 15 Eylül'den itibaren ise ana karadaki diğer yolculara karantinasız kente giriş imkanı tanıyan 'Return2HK' (Hong Kong'a dönüş) ve 'Come2HK' (Hong Kong'a gelin) planlarının ayrıntılarını açıkladı.Lam, yaptığı açıklamada, Çin ana karası ve Makao Özel İdare Bölgesi'nden seyahat eden Hong Kong'da mukim vatandaşların, 14 gün karantina kalmadan kente girebileceklerini bildirdi.Ayrıca ana karadan gelen tüm yolcular da 15 Eylül'den itibaren kente karantinasız seyahat edebilecek. Ana karadaki orta ve yüksek riskli bölgeler uygulamanın dışında tutulacak.Karantinasız girişlerin ilk etapta günde 2 bin yolcu ile sınırlanması öngörülürken yolculardan son 72 saat içinde yapılmış PCR testinin negatif sonucunu ibraz etmeleri ve Hong Kong'a varışlarında da test yaptırmaları istenecek.Hong Kong yönetimi Çin ana karasında ortaya çıkan yeni vakalar nedeniyle ağustos başında bölgeye karantinasız girişleri yasaklamıştı.Lam, önlemler sayesinde 17 Ağustos'tan bu yana kentte yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığını vurguladı.Hong Kong'da son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka tespit edildi. Bölgede bugüne dek 12 bin 130'a çıkarken, virüs nedeniyle 212 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20210817/asya-pasifikte-karantinalar-geri-dondu-hong-kong-ve-yeni-zelandada-onlemler-sikilastirildi-1048095270.html
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çin, hong kong, seyahat, geçiş, kovid-19, vaka sayısı

Hong Kong, Çin ana karasından yolculuk edenlere karantina şartını kaldırıyor

14:49 07.09.2021
© REUTERS / TYRONE SIUHong Kong-koronavirüs
Hong Kong-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / TYRONE SIU
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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, yaz aylarındaki vaka artışı nedeniyle ana karadan seyahat eden yolculara getirdiği karantina şartı kaldırma kararı aldı.
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yarından itibaren kent sakinlerine, 15 Eylül'den itibaren ise ana karadaki diğer yolculara karantinasız kente giriş imkanı tanıyan 'Return2HK' (Hong Kong'a dönüş) ve 'Come2HK' (Hong Kong'a gelin) planlarının ayrıntılarını açıkladı.
Lam, yaptığı açıklamada, Çin ana karası ve Makao Özel İdare Bölgesi'nden seyahat eden Hong Kong'da mukim vatandaşların, 14 gün karantina kalmadan kente girebileceklerini bildirdi.
Ayrıca ana karadan gelen tüm yolcular da 15 Eylül'den itibaren kente karantinasız seyahat edebilecek. Ana karadaki orta ve yüksek riskli bölgeler uygulamanın dışında tutulacak.
Karantinasız girişlerin ilk etapta günde 2 bin yolcu ile sınırlanması öngörülürken yolculardan son 72 saat içinde yapılmış PCR testinin negatif sonucunu ibraz etmeleri ve Hong Kong'a varışlarında da test yaptırmaları istenecek.
Wellington, Yeni Zelanda, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
KORONAVİRÜS
Asya-Pasifik’te karantinalar geri döndü: Hong Kong ve Yeni Zelanda'da önlemler sıkılaştırıldı
17 Ağustos, 12:28
Hong Kong yönetimi Çin ana karasında ortaya çıkan yeni vakalar nedeniyle ağustos başında bölgeye karantinasız girişleri yasaklamıştı.
Lam, önlemler sayesinde 17 Ağustos'tan bu yana kentte yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığını vurguladı.
Hong Kong'da son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka tespit edildi. Bölgede bugüne dek 12 bin 130'a çıkarken, virüs nedeniyle 212 kişi hayatını kaybetti.
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