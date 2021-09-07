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Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar
Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar
EKMUD Genel Sekreteri Prof. Dr. Meltem Taşbakan, "Hastanede yatan hastaların çok büyük bir kısmı aşısız kişiler ve tam aşısını tamamlamamış kişiler. Aşılı olan... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
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Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 90'ından fazlasını aşısız hastaların oluşturduğunu belirtti.Prof. Dr. Taşbakan, EKMUD tarafından düzenlenen "II. Türkiye EKMUD HIV Akademisi" için geldiği Edirne'de, salgının etkilerinin devam ettiğini ifade etti.Salgından korunmada aşılamanın önemli olduğunu dile getiren Taşbakan, aşının, hastalığın ağır geçmesini ve ölümleri büyük oranda azalttığına dikkati çekti.Hasta olanların ve hastalığı ağır geçirenlerin çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu aktaran Taşbakan, şunları kaydetti:"Hastanede yatan hastaların çok büyük bir kısmı aşısız kişiler ve tam aşısını tamamlamamış kişiler. Aşılı olan kişilerde de hastalık görülebiliyor ama bu çok hafif seyrediyor.Aşı tabi ki hastalığın oluşmasını yüzde yüz engellemiyor ancak yoğun bakıma yatışları, hastaneye yatışları ve ölümleri çok büyük oranda düşürüyor. Şu anda yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ından fazlası aşısız hastalar."Taşbakan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının en etkin silah olduğunu anımsattı.Virüsten korunmak için herkese aşı olma çağrısında bulunan Taşbakan, "Aşı olmak zorundayız. Sadece kendimiz için değil, çevremiz için ve diğer insanlar için olmak zorundayız. Aşıdan kaçmamak ve kesinlikle başka bir yola sapmamak lazım. Maskemizi ve mesafemizi koruyacağız ama aşımızı da mutlaka olmak zorundayız." diye konuştu.
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türkiye, edirne, yoğun bakım, aşı, koronavirüs

Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar

03:05 07.09.2021
© AAKoronavirüs, hastane, yoğun bakım, doktor
Koronavirüs, hastane, yoğun bakım, doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© AA
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EKMUD Genel Sekreteri Prof. Dr. Meltem Taşbakan, "Hastanede yatan hastaların çok büyük bir kısmı aşısız kişiler ve tam aşısını tamamlamamış kişiler. Aşılı olan kişilerde de hastalık görülebiliyor ama bu çok hafif seyrediyor." dedi.
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 90'ından fazlasını aşısız hastaların oluşturduğunu belirtti.
Prof. Dr. Taşbakan, EKMUD tarafından düzenlenen "II. Türkiye EKMUD HIV Akademisi" için geldiği Edirne'de, salgının etkilerinin devam ettiğini ifade etti.
Salgından korunmada aşılamanın önemli olduğunu dile getiren Taşbakan, aşının, hastalığın ağır geçmesini ve ölümleri büyük oranda azalttığına dikkati çekti.
Hasta olanların ve hastalığı ağır geçirenlerin çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu aktaran Taşbakan, şunları kaydetti:
"Hastanede yatan hastaların çok büyük bir kısmı aşısız kişiler ve tam aşısını tamamlamamış kişiler. Aşılı olan kişilerde de hastalık görülebiliyor ama bu çok hafif seyrediyor.
Aşı tabi ki hastalığın oluşmasını yüzde yüz engellemiyor ancak yoğun bakıma yatışları, hastaneye yatışları ve ölümleri çok büyük oranda düşürüyor. Şu anda yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ından fazlası aşısız hastalar."
Taşbakan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının en etkin silah olduğunu anımsattı.
Virüsten korunmak için herkese aşı olma çağrısında bulunan Taşbakan, "Aşı olmak zorundayız. Sadece kendimiz için değil, çevremiz için ve diğer insanlar için olmak zorundayız. Aşıdan kaçmamak ve kesinlikle başka bir yola sapmamak lazım. Maskemizi ve mesafemizi koruyacağız ama aşımızı da mutlaka olmak zorundayız." diye konuştu.
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