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TTB: Hamilelikte aşının yan etkisi yok
TTB: Hamilelikte aşının yan etkisi yok
TTB'nin yayımladığı raporda, aşısız ya da tam aşılı olmayan gebe ölümlerinin son dönemde arttığı belirtilirken, gebe iken aşının yan etki yapmadığı ve... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T17:30+0300
2021-09-07T17:30+0300
koronavirüs
türk tabipleri birliği (ttb)
hamile
koronavirüs
gebelik
türkiye’de kovid-19 salgını
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan anne ölümleri ve gebelikte aşılamanın sonuçları üzerine bir rapor yayınladı.'TTB, TJOD ve HASUDER’in gebelikte Kovid-19 aşılamasıyla ilgili güncel durum değerlendirmesi' başlığıyla yayımlanan raporda, gebe kadınların hastalığı geçirme riskinin, gebe olmayanlara göre daha fazla olduğu ifade edildi.Sol'un aktardığına göre raporda, Türkiye’de ise; aşısız ya da tam aşılı olmayan gebe ölümlerinin son dönemde fazlalaştığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca gebe iken aşının yan etki yapmadığı ve doğurganlığı engellemediği kaydedildiGebe kadınların hastalığı geçirme riski daha fazlaRaporda gebe kadınların hastalığı geçirme riskinin, gebe olmayanlara göre daha fazla olduğu ifade edilerek şunlara yer verildi:‘‘Gebelerin Kovid-19’a yakalanma ihtimali genel toplumdan daha fazla olmamakla birlikte, araştırmalar Kovid-19’un gebelikte ölümcül sonuçları olan ciddi bir risk etmeni olduğunu ortaya koymaktadır. Gebe kadınların hastalığı ağır geçirme riski gebe olmayanlara göre daha fazladır. Gebeliğe bağlı şeker hastalığı, KOAH, yüksek tansiyon, hipotirodi gibi hastalıkları olan kadınlarda yaşam kaybı riski daha yüksektir.Bakanlıkta bir çalışma yokRaporda anne ölümlerine dair bakanlıkta bir çalışma olmadığı, herhangi bir hizmet içi eğitim yapılmadığı, çalışanların edindikleri bilgilerle gebelere danışmanlık yapmak zorunda kaldığı kaydedildi. Bu durumun sonucunda aşıya güvensizlik artığı ifade edildi.Aşılı gebe kadınlarda yan etki yokRaporda, aşı olan gebe kadınlarda ciddi bir yan etki kaydedilmediğine dikkat çekildi. 23 Ağustos 2021 tarihine kadar ABD’de 153.400'den fazla gebe kadının az bir doz mRNA (Pfizer-BioNTech ve Moderna) aşılarıyla İngiltere ve İskoçya’da da en az 66.000 gebenin Kovid-19 aşılarıyla aşılandığı ve ciddi bir yan etki olmadığı gözlemlendi.‘‘Gebelikte aşı 12. hafta sonrasında yapılmalı’’Raporda, gebeliğin ilk üç ayı düşük açısından riskli olduğuna bu nedenle gebelikte bağışıklama bazı ülkelerde 12. hafta sonrasında yapıldığı kaydedildi. 20 hafta öncesi bir mRNA Kovid-19 aşısı olan yaklaşık 2.500 hamile kadın arasında düşük yapma riskinde artış bulunmadığı kaydedildi.Doğurganlığı etkilemiyorRaporda, Kovid-19 aşısının kadınlarda veya erkeklerde doğurganlık sorunlarına neden olduğuna, plasenta ve fetüse zarar vereceğine dair hiçbir kanıtın olmadığına dikkat çekildi.‘‘Aşı olduktan sonra emzirilebilir’’Raporda, Kovid-19 aşıları canlı virüs içermediğinden bebek için risk oluşturması beklenmediği, aşıların vücutta çoğalabilen canlı organizmalar içermediğinden anne karnındaki bebeğe bulaşamadığı ayrıca Koronavirüs aşısı olma durumunda emzirmeyi ertelemenize veya kesmenize gerek yoktur.
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türk tabipleri birliği (ttb), hamile, koronavirüs, gebelik, türkiye’de kovid-19 salgını

TTB: Hamilelikte aşının yan etkisi yok

17:30 07.09.2021
© REUTERS / Alexandre MeneghiniAbdala - koronavirüs aşısı
Abdala - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini
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TTB'nin yayımladığı raporda, aşısız ya da tam aşılı olmayan gebe ölümlerinin son dönemde arttığı belirtilirken, gebe iken aşının yan etki yapmadığı ve doğurganlığı engellemediği kaydedildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan anne ölümleri ve gebelikte aşılamanın sonuçları üzerine bir rapor yayınladı.
'TTB, TJOD ve HASUDER’in gebelikte Kovid-19 aşılamasıyla ilgili güncel durum değerlendirmesi' başlığıyla yayımlanan raporda, gebe kadınların hastalığı geçirme riskinin, gebe olmayanlara göre daha fazla olduğu ifade edildi.
Sol'un aktardığına göre raporda, Türkiye’de ise; aşısız ya da tam aşılı olmayan gebe ölümlerinin son dönemde fazlalaştığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca gebe iken aşının yan etki yapmadığı ve doğurganlığı engellemediği kaydedildi

Gebe kadınların hastalığı geçirme riski daha fazla

Raporda gebe kadınların hastalığı geçirme riskinin, gebe olmayanlara göre daha fazla olduğu ifade edilerek şunlara yer verildi:
‘‘Gebelerin Kovid-19’a yakalanma ihtimali genel toplumdan daha fazla olmamakla birlikte, araştırmalar Kovid-19’un gebelikte ölümcül sonuçları olan ciddi bir risk etmeni olduğunu ortaya koymaktadır. Gebe kadınların hastalığı ağır geçirme riski gebe olmayanlara göre daha fazladır. Gebeliğe bağlı şeker hastalığı, KOAH, yüksek tansiyon, hipotirodi gibi hastalıkları olan kadınlarda yaşam kaybı riski daha yüksektir.

Bakanlıkta bir çalışma yok

Raporda anne ölümlerine dair bakanlıkta bir çalışma olmadığı, herhangi bir hizmet içi eğitim yapılmadığı, çalışanların edindikleri bilgilerle gebelere danışmanlık yapmak zorunda kaldığı kaydedildi. Bu durumun sonucunda aşıya güvensizlik artığı ifade edildi.

Aşılı gebe kadınlarda yan etki yok

Raporda, aşı olan gebe kadınlarda ciddi bir yan etki kaydedilmediğine dikkat çekildi. 23 Ağustos 2021 tarihine kadar ABD’de 153.400'den fazla gebe kadının az bir doz mRNA (Pfizer-BioNTech ve Moderna) aşılarıyla İngiltere ve İskoçya’da da en az 66.000 gebenin Kovid-19 aşılarıyla aşılandığı ve ciddi bir yan etki olmadığı gözlemlendi.

‘‘Gebelikte aşı 12. hafta sonrasında yapılmalı’’

Raporda, gebeliğin ilk üç ayı düşük açısından riskli olduğuna bu nedenle gebelikte bağışıklama bazı ülkelerde 12. hafta sonrasında yapıldığı kaydedildi. 20 hafta öncesi bir mRNA Kovid-19 aşısı olan yaklaşık 2.500 hamile kadın arasında düşük yapma riskinde artış bulunmadığı kaydedildi.

Doğurganlığı etkilemiyor

Raporda, Kovid-19 aşısının kadınlarda veya erkeklerde doğurganlık sorunlarına neden olduğuna, plasenta ve fetüse zarar vereceğine dair hiçbir kanıtın olmadığına dikkat çekildi.

‘‘Aşı olduktan sonra emzirilebilir’’

Raporda, Kovid-19 aşıları canlı virüs içermediğinden bebek için risk oluşturması beklenmediği, aşıların vücutta çoğalabilen canlı organizmalar içermediğinden anne karnındaki bebeğe bulaşamadığı ayrıca Koronavirüs aşısı olma durumunda emzirmeyi ertelemenize veya kesmenize gerek yoktur.
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