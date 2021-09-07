https://tr.sputniknews.com/20210907/zimmetine-5-milyon-lira-geciren-icra-mudur-yardimcisi-kumar-bagimlisiyim-1048692643.html

Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısı: Kumar bağımlısıyım

Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısı: Kumar bağımlısıyım

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen 7. İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. kumar bağımlısı olduğunu söyledi. 07.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-07T15:44+0300

2021-09-07T15:44+0300

2021-09-07T15:44+0300

türkiye

türkiye

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icra memuru

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Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Erkan K., Selman T. ile tutuksuz yargılanan Kerim I., Osman A. ve Suat E. katıldı.7. İcra Dairesi emanet kasası ve banka hesaplarından 4 milyon 858 bin 340 TL’yi diğer 3 sanığın hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edilen ve 'nitelikli zimmet', 'kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği', 'bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme' suçlamalarından yargılanan Erkan K. hakkında iddianamede ayrı ayrı suçlardan 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını dinledi.'Bir kerede 300 bin lira bahis oynar hale geldim'Savunmasında, sanıklardan Selman T.’den borç alarak bahis oynadığını itiraf eden Erkan K., şunları kaydetti:"Eskişehir’de 5 yıldır icra müdür yardımcılığı yapıyorum. Son 1 yılda kumar bağımlılığımdan dolayı bu suçu işledim. Çok borcum vardı, ödemek için yaptım. İlk zamanlarda oynadığım miktarı karşılayabilecek durumdaydım. Daha sonra bu suçu işledim. Bir kerede 300 bin lira bahis oynar hale geldim. Selman ile tanışıklığımız vardı, ondan borç alıp bahis oynuyordum. Borcum epey birikmişti. Bu sebeple paraları onun hesabına aktardım. Osman, Suat ve Kerim’in hesabına da peyderpey para gönderdim. Onların bu paranın nereden geldiğinden haberleri yoktu. Kumar bağımlılığım için tedavi gördüm, bir süre başarılıydı ancak daha sonra tekrar oynamaya başladım."'Benden 50 bin lira borç istemişti'Savunmasında sanık Erkan K.’ya güvendiğini belirten sanık Selman T., suça ortak olmadığını iddia ederek "Soruşturma aşamasında verdiğim ifade doğrudur. Erkan’ın para aktardığı şirket bana aittir. Erkan K.’yı tanıyorum. Daha önceden benden borç alıp geri ödemişti, ben de güvendim. Benden 50 bin lira borç istemişti. Ben de bir arkadaşımdan alıp verdim. Hesabıma baktığımda paranın geldiğini gördüm. Bana durumu izah etti ve ben de bir kereye mahsus kabul ettim. Bu suça ben iştirak etmedim" ifadesini kullandı.Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Kasım tarihine erteledi.

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türkiye, operasyon, kumar, borç, sanık, icra, icra memuru