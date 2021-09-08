304 kilo kokain yakalanan uçağın sahibi konuştu

ACM 33 yıllık bir şirket. Aynı zamanda ACM yılda bir sürü havayoluna hizmet veriyor. Kargo ve yolcu uçaklarına. Ülkesinden gelip gidinceye kadar tüm hizmetleri ACM veriyor. Bir de ACM Havayolları dediğimiz 2 yıldır kurduğumuz bir şirket var. Air Taksi yani ticari hava taşımacılığı yapan bir şirket. Bu uçaklar da onun envanterinde. Yolcuyu alır, taşırız. ACM 33 yıllık bir şirket. Aynı zamanda ACM yılda bir sürü havayoluna hizmet veriyor. Kargo ve yolcu uçaklarına. Ülkesinden gelip gidinceye kadar tüm hizmetleri ACM veriyor. Bir de ACM Havayolları dediğimiz 2 yıldır kurduğumuz bir şirket var. Air Taksi yani ticari hava taşımacılığı yapan bir şirket. Bu uçaklar da onun envanterinde. Yolcuyu alır, taşırız.

Bu uçağımız Kazakistan'dan İzmir'e, İzmir'den Riyad'a gidiyor. Riyad'da Kraliyet Ailesi'nden bir prens ve prenses alıyor. Malaga'ya gidiyor. Malaga'da 3 tane uçuş soruluyor. Biri ABD uçuşu, Malta uçuşu ve mevcut Belçika uçuşu. ABD uçuşuna 192 bin dolar teklif veriyoruz. Malta uçuşuna 36 bin dolar veriyoruz. Belçika uçuşuna da 180 bin euro veriyoruz. Bu uçağımız Kazakistan'dan İzmir'e, İzmir'den Riyad'a gidiyor. Riyad'da Kraliyet Ailesi'nden bir prens ve prenses alıyor. Malaga'ya gidiyor. Malaga'da 3 tane uçuş soruluyor. Biri ABD uçuşu, Malta uçuşu ve mevcut Belçika uçuşu. ABD uçuşuna 192 bin dolar teklif veriyoruz. Malta uçuşuna 36 bin dolar veriyoruz. Belçika uçuşuna da 180 bin euro veriyoruz.

Euro bölgelerine euro, dolar bölgelerine dolar fiyatı veriyoruz. ABD daha karlı olduğu için ABD uçuşunun devamını istiyoruz. Anlaşıyoruz ancak yolcu uçağın eski olduğunu söyleyerek iptal ediyor. Biz de ikinci uçuşa yöneliyoruz. Brezilya uçuşuna 160 bin euroya anlaşıyoruz. Malta'da olan uçağımız Brezilya'nın iç hat şehrine uçması gerekiyor ancak gümrük olan meydana girmesi lazım. O yüzden Fortaleza'ya iniyor. Uçaktan iniyorlar, gümrükleme yapılıyor, pasaport girişi yapılıyor. Euro bölgelerine euro, dolar bölgelerine dolar fiyatı veriyoruz. ABD daha karlı olduğu için ABD uçuşunun devamını istiyoruz. Anlaşıyoruz ancak yolcu uçağın eski olduğunu söyleyerek iptal ediyor. Biz de ikinci uçuşa yöneliyoruz. Brezilya uçuşuna 160 bin euroya anlaşıyoruz. Malta'da olan uçağımız Brezilya'nın iç hat şehrine uçması gerekiyor ancak gümrük olan meydana girmesi lazım. O yüzden Fortaleza'ya iniyor. Uçaktan iniyorlar, gümrükleme yapılıyor, pasaport girişi yapılıyor.

Asıl kalkış yeri olan Liberya'ya geçiliyor. 16 saat dinlendikten sonra yolcuyu alıyor bagajlarıyla beraber. Fortelaza meydana gümrük yapmaya gidiyor. Bu esnada yolcu iniyor uçaktan aşağıya. Pasaport kontrolü yapılıyor. Gümrük memuru geliyor daha sonra uçağa. Yolcu ile mülakat yapılıyor. Uçaktan indikten sonra büyük ihtimalle şüphe duyuyor yolcudan. Asıl kalkış yeri olan Liberya'ya geçiliyor. 16 saat dinlendikten sonra yolcuyu alıyor bagajlarıyla beraber. Fortelaza meydana gümrük yapmaya gidiyor. Bu esnada yolcu iniyor uçaktan aşağıya. Pasaport kontrolü yapılıyor. Gümrük memuru geliyor daha sonra uçağa. Yolcu ile mülakat yapılıyor. Uçaktan indikten sonra büyük ihtimalle şüphe duyuyor yolcudan.

Bizim jeneratörün sesi yüksek olduğu için uçaktan uzaklaşıyor. Yer işletme "gümrük memurunun işi bitti kalkabilirsiniz" diyor. Kapıyı kapatıyor bizim teknisyen. O esnada kaptan "ya bu adam el sallıyor, kapıyı açsana" diyor. Açıyorlar kapıyı. Gümrük memuru "kapıyı neden kapattınız" diye soruyor. Bizim jeneratörün sesi yüksek olduğu için uçaktan uzaklaşıyor. Yer işletme "gümrük memurunun işi bitti kalkabilirsiniz" diyor. Kapıyı kapatıyor bizim teknisyen. O esnada kaptan "ya bu adam el sallıyor, kapıyı açsana" diyor. Açıyorlar kapıyı. Gümrük memuru "kapıyı neden kapattınız" diye soruyor.