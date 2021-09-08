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52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı
52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı
SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde kayıtlı 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T19:35+0300
2021-09-08T19:35+0300
türkiye
sgk
ilaç
geri ödeme
sağlık bakanı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde kayıtlı 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı.Aynı listede yer almamakla birlikte geri ödeme başvuruları bulunulan ve karar ağacı tamamlanan ve/veya değerlendirme süreci devam eden, antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde kullanılan ağrı kesici topikal ilaçların geri ödeme kapsamına alınmamaları kararlaştırıldı.Bu gruplarda yapılacak ilaç geri ödeme başvuruları da değerlendirmeye alınmayacak.Eş değer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde uygulanan taban birim fiyat uygulaması yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.Öte yandan, tebliğdeki değişiklikle ortodontik diş tedavileri ile yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç, özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler Kurumca ödenmeyecek.
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sgk, ilaç, geri ödeme, sağlık bakanı

52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı

19:35 08.09.2021
© AAilaç
ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde kayıtlı 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde kayıtlı 52 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı.
Aynı listede yer almamakla birlikte geri ödeme başvuruları bulunulan ve karar ağacı tamamlanan ve/veya değerlendirme süreci devam eden, antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde kullanılan ağrı kesici topikal ilaçların geri ödeme kapsamına alınmamaları kararlaştırıldı.
Bu gruplarda yapılacak ilaç geri ödeme başvuruları da değerlendirmeye alınmayacak.
Eş değer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde uygulanan taban birim fiyat uygulaması yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.
Öte yandan, tebliğdeki değişiklikle ortodontik diş tedavileri ile yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç, özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler Kurumca ödenmeyecek.
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