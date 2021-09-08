https://tr.sputniknews.com/20210908/afganistanin-tacikistan-buyukelcisi-akbar-pencsirdeki-direnis-tum-etnik-gruplardan-olusuyor-1048739506.html

Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Akbar: Pencşir’deki direniş tüm etnik gruplardan oluşuyor

Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Akbar: Pencşir’deki direniş tüm etnik gruplardan oluşuyor

Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zahir Akbar, Taliban’a karşı mücadele eden Afganistan Direniş Güçleri’nin ülkede yaşayan tüm etnik grupların... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T20:26+0300

2021-09-08T20:26+0300

2021-09-08T20:26+0300

afganistan

tacikistan

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Akbar, “Direniş Güçleri içerisinde hiçbir anlaşmazlık söz konusu değil, herkes tek yumruk gibi hareket ediyor. Direniş saflarına, Afganistan’da Taliban rejimini kabul etmeyen tüm etnik gruplar katıldı. Buna Özbekler, Hazaralar ve Peştunlar dahil. Pencşir’de yakında, Taliban’ı tanımayan tüm meşhur komutanların katılımıyla ulusal toplantı ve konsey organize edilecek” ifadesini kullandı.Afganistan’ın 67 ülkedeki büyükelçiliklerinin Taliban’ın kurduğu hükümeti tanımadığını ve gayri meşru olarak gördüğünü anlatan Akbar, “Taliban, insan haklarına uymadığı sürece ve geniş kapsamlı hükümet kurmadığı sürece ben onlarla çalışmayacağım” diye ekledi.

afganistan

tacikistan

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, tacikistan