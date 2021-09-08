Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Akbar: Pencşir’deki direniş tüm etnik gruplardan oluşuyor

Akbar, “Direniş Güçleri içerisinde hiçbir anlaşmazlık söz konusu değil, herkes tek yumruk gibi hareket ediyor. Direniş saflarına, Afganistan’da Taliban rejimini kabul etmeyen tüm etnik gruplar katıldı. Buna Özbekler, Hazaralar ve Peştunlar dahil. Pencşir’de yakında, Taliban’ı tanımayan tüm meşhur komutanların katılımıyla ulusal toplantı ve konsey organize edilecek” ifadesini kullandı.Afganistan’ın 67 ülkedeki büyükelçiliklerinin Taliban’ın kurduğu hükümeti tanımadığını ve gayri meşru olarak gördüğünü anlatan Akbar, “Taliban, insan haklarına uymadığı sürece ve geniş kapsamlı hükümet kurmadığı sürece ben onlarla çalışmayacağım” diye ekledi.
Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zahir Akbar, Taliban’a karşı mücadele eden Afganistan Direniş Güçleri’nin ülkede yaşayan tüm etnik grupların temsilcilerinden oluştuğunu belirtti.
Akbar, “Direniş Güçleri içerisinde hiçbir anlaşmazlık söz konusu değil, herkes tek yumruk gibi hareket ediyor. Direniş saflarına, Afganistan’da Taliban rejimini kabul etmeyen tüm etnik gruplar katıldı. Buna Özbekler, Hazaralar ve Peştunlar dahil. Pencşir’de yakında, Taliban’ı tanımayan tüm meşhur komutanların katılımıyla ulusal toplantı ve konsey organize edilecek” ifadesini kullandı.
Afganistan’ın 67 ülkedeki büyükelçiliklerinin Taliban’ın kurduğu hükümeti tanımadığını ve gayri meşru olarak gördüğünü anlatan Akbar, “Taliban, insan haklarına uymadığı sürece ve geniş kapsamlı hükümet kurmadığı sürece ben onlarla çalışmayacağım” diye ekledi.