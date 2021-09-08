https://tr.sputniknews.com/20210908/ayagi-sikisan-yavru-kedi-9-saat-boyunca-kurtarilmayi-bekledi-1048730469.html

Ayağı sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

Ayağı sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

Antalya’da gece tel örgüden geçmek isterken ayağı tel örgüye sıkışan yavru kedi tel örgünün spiralle kesilmesi sonucunda 9 saat sonra kurtarıldı. Tel örgünün... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:07+0300

2021-09-08T16:07+0300

2021-09-08T16:07+0300

yaşam

türkiye

kedi

manavgat

kurtarma

yavru kedi

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Antalya Manavgat’ta gerçekleşen olayda, sabah babasıyla birlikte işyerine gelen 9 yaşındaki Yusuf Ünal, oynamak için işyerinin yan tarafına gittiğinde tel örgüde sıkışmış olan kedi yavrusunu görerek babası ve amcasına söyledi.Kedinin bulunduğu yere gelenler kedinin tele sıkışan ayağı şiştiği için tel örgüden kurtulamadığını gördüler. İlk etapta kedinin acı çekmesi nedeniyle zarar verebileceğini düşündükleri için havlu ile çıkarmak istediler.Başaramayınca kerpeten yardımıyla teli kesmeyi denediler. Bu da olmayınca spiral getirilerek tel kesildi. Telin kesilmesiyle birlikte ayağını kurtaran yavru kedi bir anda yolun karşısında bulunan otomobilin motor bölümüne girdi.Araç sahibine uzun süre ulaşılamaması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yapamadı. Yavru kedi sık sık otomobilin altına inerek konulan su ve mamadan yerken, en küçük bir harekette korkup yeniden motor bölümüne girdi. Otomobil sahibine ulaşılmasının ardından aracın kaputu açılırken, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağından gelen görevliler, motor bölümünün üzerinde yatmakta olan kediyi alarak tedavisini yapmak üzere barınağa götürdü.

manavgat

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türkiye, kedi, manavgat, kurtarma, yavru kedi