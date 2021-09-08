DİSK-AR: Son 2 ayda kayıtlı işsiz sayısı 244 bin kişi arttı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), İŞKUR’un açıkladığı Ağustos 2021 verilerini değerlendirdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada “Kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ve Ağustos aylarında 244 bin artışla 3.2 milyona ulaştı. İşsizlik sigortası ödeneği başvurularında da büyük artış var” denildi.“İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte işsizlikte tırmanış devam ediyor. Sadece Temmuz 2021'de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 232 bin oldu” ifadeleri kullanılan açıklamada “2019 Temmuz ayında 201 bin olan işsizlik ödeneği başvurusu fesih yasağı döneminde (2020 Temmuz) 96 bine gerilemişti. Fesih yasağının kalkması sonrasında (Temmuz 2021'de) ise 232 bine yükseldi” denilerek işsizlikte artışın süreceği uyarısı yapıldı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi, İŞKUR'un açıkladığı Ağustos 2021 istatistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ve Ağustos aylarında 244 bin artışla 3.2 milyona ulaştı” ifadeleri kullanıldı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), İŞKUR’un açıkladığı Ağustos 2021 verilerini değerlendirdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada “Kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ve Ağustos aylarında 244 bin artışla 3.2 milyona ulaştı. İşsizlik sigortası ödeneği başvurularında da büyük artış var” denildi.
1️⃣FESİH YASAĞI SONRASI İŞSİZ SAYISINDA PATLAMA: 244 BİN YENİ İŞSİZ ✏️İŞKUR Ağustos 2021 istatistikleri açıklandı. 📊Kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ve Ağustos aylarında 244 bin artışla 3,2 milyona ulaştı. 🧮İşsizlik sigortası ödeneği başvurularında da büyük artış var.@diskinsesipic.twitter.com/NZmk3IKf3B
“İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte işsizlikte tırmanış devam ediyor. Sadece Temmuz 2021'de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 232 bin oldu” ifadeleri kullanılan açıklamada “2019 Temmuz ayında 201 bin olan işsizlik ödeneği başvurusu fesih yasağı döneminde (2020 Temmuz) 96 bine gerilemişti. Fesih yasağının kalkması sonrasında (Temmuz 2021'de) ise 232 bine yükseldi” denilerek işsizlikte artışın süreceği uyarısı yapıldı.