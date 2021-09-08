https://tr.sputniknews.com/20210908/disk-ar-son-2-ayda-kayitli-issiz-sayisi-244-bin-kisi-artti-1048734299.html

DİSK-AR: Son 2 ayda kayıtlı işsiz sayısı 244 bin kişi arttı

DİSK-AR: Son 2 ayda kayıtlı işsiz sayısı 244 bin kişi arttı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi, İŞKUR'un açıkladığı Ağustos 2021 istatistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Kayıtlı işsiz... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T17:21+0300

2021-09-08T17:21+0300

2021-09-08T17:21+0300

ekonomi

türkiye

disk

işsizlik

işkur

artış

diskar

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), İŞKUR’un açıkladığı Ağustos 2021 verilerini değerlendirdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada “Kayıtlı işsiz sayısı Temmuz ve Ağustos aylarında 244 bin artışla 3.2 milyona ulaştı. İşsizlik sigortası ödeneği başvurularında da büyük artış var” denildi.“İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte işsizlikte tırmanış devam ediyor. Sadece Temmuz 2021'de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 232 bin oldu” ifadeleri kullanılan açıklamada “2019 Temmuz ayında 201 bin olan işsizlik ödeneği başvurusu fesih yasağı döneminde (2020 Temmuz) 96 bine gerilemişti. Fesih yasağının kalkması sonrasında (Temmuz 2021'de) ise 232 bine yükseldi” denilerek işsizlikte artışın süreceği uyarısı yapıldı.

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türkiye, disk, işsizlik, işkur, artış, diskar