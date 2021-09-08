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https://tr.sputniknews.com/20210908/eda-erdem-dundar-2021-cev-avrupa-sampiyonasinda-en-iyi-orta-oyuncu-olarak-ruya-takimina-secildi-1048740925.html
Eda Erdem Dündar 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi
Eda Erdem Dündar 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'Rüya Takımı'na seçildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T22:05+0300
2021-09-08T22:05+0300
2021-09-08T22:57+0300
yaşam
eda erdem dündar
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi. Eda Erdem Dündar 2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına girdi.
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eda erdem dündar
Eda Erdem Dündar 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi 22:05 08.09.2021 (güncellendi: 22:57 08.09.2021)
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'Rüya Takımı'na seçildi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı
Eda Erdem Dündar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi.
Eda Erdem Dündar 2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına girdi.