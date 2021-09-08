https://tr.sputniknews.com/20210908/eda-erdem-dundar-2021-cev-avrupa-sampiyonasinda-en-iyi-orta-oyuncu-olarak-ruya-takimina-secildi-1048740925.html

Eda Erdem Dündar 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi

Eda Erdem Dündar 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'Rüya Takımı'na seçildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T22:05+0300

2021-09-08T22:05+0300

2021-09-08T22:57+0300

yaşam

eda erdem dündar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048741679_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_4b03959a42019e18fb509cdfad2d3268.jpg

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi. Eda Erdem Dündar 2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına girdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eda erdem dündar