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Eski milli futbolcudan Hollanda yenilgisi sonrası tepki: ‘İstifa da bir hizmettir desek yeri midir?’
Eski milli futbolcudan Hollanda yenilgisi sonrası tepki: ‘İstifa da bir hizmettir desek yeri midir?’
A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasından sonra eski milli futbolcu Serhat Akın sosyal medya hesabından “Şenol hoca oyuna müdahale etmesini bile... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
spor
türkiye
hollanda
şenol güneş
a milli futbol takımı
serhat akın
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Eski milli futbolcu Serhat Akın, A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda maçında yenilmesinin ardından sosyal medya hesabında tepki gösterdi.Kariyerinde milli takım formasını 16 kez giyen eski futbolculardan Serhat Akın’ın paylaşımları şu şekilde:
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spor, türkiye, hollanda, şenol güneş, a milli futbol takımı, serhat akın, türkiye a milli kadın voleybol takımı

Eski milli futbolcudan Hollanda yenilgisi sonrası tepki: ‘İstifa da bir hizmettir desek yeri midir?’

16:18 08.09.2021
© AATürkiye, Hollanda
Türkiye, Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasından sonra eski milli futbolcu Serhat Akın sosyal medya hesabından “Şenol hoca oyuna müdahale etmesini bile bilmiyor öylece seyrediyor maçı? Biraz klasik olacak ama ‘istifa da bir hizmettir' desek yeri midir sizce” ifadelerini kullandı.
Eski milli futbolcu Serhat Akın, A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda maçında yenilmesinin ardından sosyal medya hesabında tepki gösterdi.
Kariyerinde milli takım formasını 16 kez giyen eski futbolculardan Serhat Akın’ın paylaşımları şu şekilde:
”Cebelitarık gibi kapanıyoruz ama Hollanda nasıl pas yapıyor, hiç uzun top yok, kilidi pas yaparak açmaya çalışıyorlar ve tempo çok yüksek. Futbol ve hocalar gelişiyor dünyada. Hollanda büyük takım. Şenol hoca rakibini hiç analiz etmemiş maalesef! Hollanda şu an dünyada en iyi futbol oynayan takımlardan biri. Van Gaal'ı da tebrik etmek istiyorum kendini sürekli yenileyen hoca oldu. Kenan TFF 1. Lig’de oynayamaz!!! Milli takımda oynuyor, kafayı yiyeceğim. Şenol hoca oyuna müdahale etmesini bile bilmiyor öylece seyrediyor maçı? Biraz klasik olacak ama ‘istifa da bir hizmettir' desek yeri midir sizce?”
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