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Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Batı, Kişinev’i Rus karşıtı politikaya katılmaya zorluyor
© Sputnik / Доминик Бутен/
Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu’nun Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeme kararını değerlendiren Eski Cumhurbaşkanı Dodon, Batı’nın, ülkenin mevcut yönetimini Rus karşıtı politikaya katılmaya zorladığını belirtti.
Moldova’nın Eski Cumhurbaşkanı ve Moldova Sosyalistleri Partisi’nin lideri İgor Dodon, yerel televizyona açıklamasında, Parlamento Başkanı İgor Grosu’nun Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeme kararını eleştirdi.
Dodon, “Rus karşıtı politika izleyen birçok Batı ülkesi gözlemci göndermeme kararı aldı. Parlamento Başkanı Grosu’nun aldığı karar da aslında Moldova'nın Rus karşıtı yaptırımlara katılması için atılan deneme adımı. Bu hata, yanlış. Kesinlikle duruşumuzu düzeltmeliyiz. Rusya’yla stratejik ortaklığı koruyarak geliştirmeliyiz” ifadesini kullandı.
Ülke yönetiminin “Batı’daki küratörlerinden Rusya’yla hiçbir temas kurmama talimatı aldığını” söyleyen Dodon, “Gözlemci göndermeme kararı dostça olmayan bir adım. Son 20 yılda, Rusya’daki parlamento seçimlerinde her zaman Moldovalı gözlemciler bulunmuştu” dedi.
Dodon, ülke parlamentosuna bu kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.
Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu, parlamento gündeminin yoğun olmasını gerekçe göstererek Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak yoğun gündem, Grosu başkanlığındaki bir heyetin geçtiğimiz günlerde Romanya Parlamentosu’nun açılış oturumuna katılmasına engel olmamıştı.
Dodon, “Rus karşıtı politika izleyen birçok Batı ülkesi gözlemci göndermeme kararı aldı. Parlamento Başkanı Grosu’nun aldığı karar da aslında Moldova'nın Rus karşıtı yaptırımlara katılması için atılan deneme adımı. Bu hata, yanlış. Kesinlikle duruşumuzu düzeltmeliyiz. Rusya’yla stratejik ortaklığı koruyarak geliştirmeliyiz” ifadesini kullandı.
Ülke yönetiminin “Batı’daki küratörlerinden Rusya’yla hiçbir temas kurmama talimatı aldığını” söyleyen Dodon, “Gözlemci göndermeme kararı dostça olmayan bir adım. Son 20 yılda, Rusya’daki parlamento seçimlerinde her zaman Moldovalı gözlemciler bulunmuştu” dedi.
Dodon, ülke parlamentosuna bu kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.
Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu, parlamento gündeminin yoğun olmasını gerekçe göstererek Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak yoğun gündem, Grosu başkanlığındaki bir heyetin geçtiğimiz günlerde Romanya Parlamentosu’nun açılış oturumuna katılmasına engel olmamıştı.