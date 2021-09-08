https://tr.sputniknews.com/20210908/eski-moldova-cumhurbaskani-dodon-bati-kisinevi-rus-karsiti-politikaya-katilmaya-zorluyor-1048709104.html

Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Batı, Kişinev’i Rus karşıtı politikaya katılmaya zorluyor

Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Batı, Kişinev’i Rus karşıtı politikaya katılmaya zorluyor

Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu’nun Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeme kararını değerlendiren Eski Cumhurbaşkanı Dodon, Batı’nın, ülkenin... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T04:33+0300

2021-09-08T04:33+0300

2021-09-08T04:33+0300

dünya

rusya

igor dodon

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Moldova’nın Eski Cumhurbaşkanı ve Moldova Sosyalistleri Partisi’nin lideri İgor Dodon, yerel televizyona açıklamasında, Parlamento Başkanı İgor Grosu’nun Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeme kararını eleştirdi.Dodon, “Rus karşıtı politika izleyen birçok Batı ülkesi gözlemci göndermeme kararı aldı. Parlamento Başkanı Grosu’nun aldığı karar da aslında Moldova'nın Rus karşıtı yaptırımlara katılması için atılan deneme adımı. Bu hata, yanlış. Kesinlikle duruşumuzu düzeltmeliyiz. Rusya’yla stratejik ortaklığı koruyarak geliştirmeliyiz” ifadesini kullandı.Ülke yönetiminin “Batı’daki küratörlerinden Rusya’yla hiçbir temas kurmama talimatı aldığını” söyleyen Dodon, “Gözlemci göndermeme kararı dostça olmayan bir adım. Son 20 yılda, Rusya’daki parlamento seçimlerinde her zaman Moldovalı gözlemciler bulunmuştu” dedi.Dodon, ülke parlamentosuna bu kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu, parlamento gündeminin yoğun olmasını gerekçe göstererek Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak yoğun gündem, Grosu başkanlığındaki bir heyetin geçtiğimiz günlerde Romanya Parlamentosu’nun açılış oturumuna katılmasına engel olmamıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, igor dodon