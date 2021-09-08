Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/eski-moldova-cumhurbaskani-dodon-bati-kisinevi-rus-karsiti-politikaya-katilmaya-zorluyor-1048709104.html
Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Batı, Kişinev’i Rus karşıtı politikaya katılmaya zorluyor
Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Batı, Kişinev’i Rus karşıtı politikaya katılmaya zorluyor
Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu’nun Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeme kararını değerlendiren Eski Cumhurbaşkanı Dodon, Batı’nın, ülkenin... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T04:33+0300
2021-09-08T04:33+0300
dünya
rusya
igor dodon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1042731953_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d6db24107cf767829d2db7089df0beaf.jpg
Moldova’nın Eski Cumhurbaşkanı ve Moldova Sosyalistleri Partisi’nin lideri İgor Dodon, yerel televizyona açıklamasında, Parlamento Başkanı İgor Grosu’nun Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeme kararını eleştirdi.Dodon, “Rus karşıtı politika izleyen birçok Batı ülkesi gözlemci göndermeme kararı aldı. Parlamento Başkanı Grosu’nun aldığı karar da aslında Moldova'nın Rus karşıtı yaptırımlara katılması için atılan deneme adımı. Bu hata, yanlış. Kesinlikle duruşumuzu düzeltmeliyiz. Rusya’yla stratejik ortaklığı koruyarak geliştirmeliyiz” ifadesini kullandı.Ülke yönetiminin “Batı’daki küratörlerinden Rusya’yla hiçbir temas kurmama talimatı aldığını” söyleyen Dodon, “Gözlemci göndermeme kararı dostça olmayan bir adım. Son 20 yılda, Rusya’daki parlamento seçimlerinde her zaman Moldovalı gözlemciler bulunmuştu” dedi.Dodon, ülke parlamentosuna bu kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu, parlamento gündeminin yoğun olmasını gerekçe göstererek Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak yoğun gündem, Grosu başkanlığındaki bir heyetin geçtiğimiz günlerde Romanya Parlamentosu’nun açılış oturumuna katılmasına engel olmamıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1042731953_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_502261565405a84a5073714e7e76e33c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, igor dodon

Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Batı, Kişinev’i Rus karşıtı politikaya katılmaya zorluyor

04:33 08.09.2021
© Sputnik / Доминик Бутен / Fotoğraf bankasına girMoldova Devlet Başkanı İgor Dodon
Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Доминик Бутен
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu’nun Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeme kararını değerlendiren Eski Cumhurbaşkanı Dodon, Batı’nın, ülkenin mevcut yönetimini Rus karşıtı politikaya katılmaya zorladığını belirtti.
Moldova’nın Eski Cumhurbaşkanı ve Moldova Sosyalistleri Partisi’nin lideri İgor Dodon, yerel televizyona açıklamasında, Parlamento Başkanı İgor Grosu’nun Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeme kararını eleştirdi.

Dodon, “Rus karşıtı politika izleyen birçok Batı ülkesi gözlemci göndermeme kararı aldı. Parlamento Başkanı Grosu’nun aldığı karar da aslında Moldova'nın Rus karşıtı yaptırımlara katılması için atılan deneme adımı. Bu hata, yanlış. Kesinlikle duruşumuzu düzeltmeliyiz. Rusya’yla stratejik ortaklığı koruyarak geliştirmeliyiz” ifadesini kullandı.

Ülke yönetiminin “Batı’daki küratörlerinden Rusya’yla hiçbir temas kurmama talimatı aldığını” söyleyen Dodon, “Gözlemci göndermeme kararı dostça olmayan bir adım. Son 20 yılda, Rusya’daki parlamento seçimlerinde her zaman Moldovalı gözlemciler bulunmuştu” dedi.

Dodon, ülke parlamentosuna bu kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.

Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu, parlamento gündeminin yoğun olmasını gerekçe göstererek Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemci göndermeyeceklerini açıklamıştı. Ancak yoğun gündem, Grosu başkanlığındaki bir heyetin geçtiğimiz günlerde Romanya Parlamentosu’nun açılış oturumuna katılmasına engel olmamıştı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:33Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon: Batı, Kişinev’i Rus karşıtı politikaya katılmaya zorluyor
04:18Rus vekil: Avrupa Parlamentosu, Rusya’ya karşı önyargılı
04:07Çuvaşistan'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
03:59‘Pakistan Akımı doğalgaz boru hattının yapımı yakında başlayacak’
03:32İsrail, Kudüs’te 9 kişilik Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı
03:23Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi: Böceğe 'bidessus anatolicus adiyaman' adı verildi
02:48Bakanlık, 'Kalp Çarpıntısı' isimli kitabı 'muzır ve müstehcen neşriyat' ilan etti
02:37Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
02:27Manisa Valiliği: Ailesine teslim edilmek istemeyen 13 yaşındaki Deniz Kaya, koruma altına alındı
02:17Otelde yakalanan riskli gruptaki şahıs: Mesaj gelmedi, bilmiyordum
01:52Paris’te ünlü kuyumcu mağazasından 10 milyon euro değerinde mücevher çalındı
01:4411 Eylül'ün 20. yılında saldırının iki kurbanı daha teşhis edildi
01:33Alkollü sürücüden polise: Hadi beni kelepçele
01:30Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık
01:25Rogozin ve Musk arasında 'çay muhabbeti'
01:15Rusya’dan Google’a usulsüz reklam nedeniyle para cezası
00:46Meksika’da hastaneyi su bastı: 10 ölü
00:45Hollanda'da 'Şenol Güneş istifa' sesleri
00:44İlaç yazmayan doktora yumruklu saldırı
00:37Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü