https://tr.sputniknews.com/20210908/guney-kibristan-ataturk-sayfalarini-yirtin-talimati-1048726033.html

Güney Kıbrıs'tan 'Atatürk sayfalarını yırtın' talimatı

Güney Kıbrıs'tan 'Atatürk sayfalarını yırtın' talimatı

Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerine, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabın öğrencilere dağıtmadan önce Mustafa Kemal... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:46+0300

2021-09-08T14:46+0300

2021-09-08T14:50+0300

güney kıbrıs

mustafa kemal atatürk

kuzey kıbrıs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725795_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_af780d7d367940496ac9b107d65e22d1.jpg

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz.Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan kınamaKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, genelgeye tepki göstererek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu bu saatten sonra tartışmanın hiçbir anlamı yok çünkü bütün dünya Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl büyük bir komutan ve lider olduğunu, Türkiye'nin kurucusu olduğunu kabul etmiştir. Rum tarafındaki bir kitapta Atatürk'ün fotoğrafını çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın anlamı yoktur, kendilerini böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum." dedi. Tatar, tarih kitapları meselesiyle ilgili konunun 2004'teki Annan Planı öncesine kadar gittiğini söyledi.Kuzey Kıbrıs yöneticilerin, Annan Planı sonrasında tarih kitaplarındaki ilgili konuları yumuşattığını vurgulayan Tatar, bu kapsamda gerçek tarihin "yumuşatılması veya gizlenmesi" hedefiyle yanlışlar yapıldığını söyledi.'İki ayrı devletin iş birliğine dayalı bir anlaşma olabilir'Tatar, "Geçmişini bilmeyen milletlerin, ileride büyük yanlışlara vesile olabileceğini, hatta kendi kimliklerinden ve ulusal duruşlarından zafiyet verebileceklerini konuşuyoruz. Onun için bizim kitaplarımızda da hala eksiklikler varsa, ki var olduğu söylenmektedir, bunların en erken zamanda giderilmesi lazım. Gerçek tarihin, Kıbrıs'ta yaşanmışlıkların, Rum-Yunan ikilisinin neyi hedeflediklerini ve buna ulaşmak için neleri yaptıklarını, Kıbrıslı Türklere yönelik, uluslararası hukuka aykırı olarak, soykırımı ve zulmü, bizim gençlerimizin de bilmesi gerektiğini vurguluyorum. Bunları bilmek ileride 'adil, kalıcı ve eşitlik temelinde bir anlaşma istemiyoruz' anlamına gelmemektedir. Şu anda egemen eşitlik temelinde, iki ayrı devletin iş birliğine dayalı bir anlaşma olabilir." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Tatar, Rum kesiminin Annan Planı sonrası tarih kitaplarını hiç yumuşatmadığını, kilisenin de etkisiyle Türkiye ve Kıbrıs Türkü karşıtı ile Kıbrıs'ı bir "Helen Adası" olduğu yönündeki duruşlarının dozunu artırarak gençlerine anlattığını da sözlerine ekledi.

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney kıbrıs, mustafa kemal atatürk, kuzey kıbrıs