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HDP Eş Genel Başkanı Sancar’dan ‘ortak aday’ açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Sancar’dan ‘ortak aday’ açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçimlerde ortak aday çıkarılmasına ilişkin, "HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında, açıklamalarda bulundu.
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hdp, afganistan, taliban, mithat sancar, seçim

HDP Eş Genel Başkanı Sancar’dan ‘ortak aday’ açıklaması

12:10 08.09.2021
© AA / Mehmet Kaman Mithat Sancar
Mithat Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA / Mehmet Kaman
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçimlerde ortak aday çıkarılmasına ilişkin, "HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında, açıklamalarda bulundu.
En sık karşılaştığım şikayet elektrik sorunu. Bunun en önemli sebebi elektriğin özelleştirilmesinden sonra yaşananlar. Elektrik faturaları, tarımı bitirme noktasına getirdi. Elektrik konusunda çiftçiye destek sunulmalıdır.
Faturalar ödenmeyince onlarca köyün elektriği kesiliyor. Çiftçinin sulama ihtiyacını karşılayacak planlamayı yapmak gerekiyor. Halkı düşünen bir yönetim olsaydınız planlama yapardınız. Kaynakları ranta, yandaşa, savaşa ve saraya aktarırsanız olacağı budur.
Afganistan’da esas olan halkın ve kadınların haklarıdır. Taliban’ın yapacağı uygulamalarla halkın acılarını artıracağına dair kanaatimiz tamdır. İnsanların hayat haklarını ve yaşama şartlarını dikkate almak gerekiyor.
Pandemide eğitim çok kötü yönetildi. En kolay yol olarak iktidar okulları kapattı. Şimdi 50-60 kişilik sınıflar var. Mutlaka bu sayı azaltılmalı. MEB 100 bin öğretmen açığı olduğunu söylüyor, neden tayin etmiyor, neden kaynaklar buraya aktarılmıyor?
HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz.
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