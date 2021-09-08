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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından döviz kurlarında yükseliş
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından döviz kurlarında yükseliş
Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından dolar/TL 8.46’yı gördü. Euro ise 10 lirayı aştı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T12:34+0300
2021-09-08T12:43+0300
ekonomi
tl
dolar
merkez bankası
enflasyon
euro
ekonomi
şahap kavcıoğlu
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Sabah saatlerinde 8.35 seviyesinde gezinen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle 8.46'nın üzerini gördü.Bu sırada euro/TL de 10.0293 seviyesine yükseldi.Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılan Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona yaptığı vurgu dikkat çekmişti. Kavcıoğlu, "Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210908/tcmb-baskani-kavcioglu-turkiye-belirgin-reel-faiz-veren-ulkelerin-basinda-gelmektedir-1048717130.html
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tl, dolar, merkez bankası, enflasyon, euro, ekonomi, şahap kavcıoğlu

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından döviz kurlarında yükseliş

12:34 08.09.2021 (güncellendi: 12:43 08.09.2021)
© REUTERS / Thomas WhiteEuro - dolar
Euro - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Thomas White
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Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından dolar/TL 8.46’yı gördü. Euro ise 10 lirayı aştı.
Sabah saatlerinde 8.35 seviyesinde gezinen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle 8.46'nın üzerini gördü.
Bu sırada euro/TL de 10.0293 seviyesine yükseldi.
Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılan Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona yaptığı vurgu dikkat çekmişti.
Kavcıoğlu, "Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir" demişti.
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
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