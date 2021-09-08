https://tr.sputniknews.com/20210908/kavcioglunun-aciklamalarinin-ardindan-doviz-kurlarinda-yukselis-dolar-846yi-euro-10u-gordu-1048719392.html

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından döviz kurlarında yükseliş

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından döviz kurlarında yükseliş

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından dolar/TL 8.46’yı gördü. Euro ise 10 lirayı aştı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T12:34+0300

2021-09-08T12:34+0300

2021-09-08T12:43+0300

ekonomi

tl

dolar

merkez bankası

enflasyon

euro

ekonomi

şahap kavcıoğlu

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Sabah saatlerinde 8.35 seviyesinde gezinen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle 8.46'nın üzerini gördü.Bu sırada euro/TL de 10.0293 seviyesine yükseldi.Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılan Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona yaptığı vurgu dikkat çekmişti. Kavcıoğlu, "Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210908/tcmb-baskani-kavcioglu-turkiye-belirgin-reel-faiz-veren-ulkelerin-basinda-gelmektedir-1048717130.html

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tl, dolar, merkez bankası, enflasyon, euro, ekonomi, şahap kavcıoğlu