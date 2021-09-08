TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından döviz kurlarında yükseliş

Sabah saatlerinde 8.35 seviyesinde gezinen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle 8.46'nın üzerini gördü.Bu sırada euro/TL de 10.0293 seviyesine yükseldi.Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılan Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona yaptığı vurgu dikkat çekmişti. Kavcıoğlu, "Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir" demişti.
Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından dolar/TL 8.46’yı gördü. Euro ise 10 lirayı aştı.
Sabah saatlerinde 8.35 seviyesinde gezinen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdekenflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle 8.46'nın üzerini gördü.
Bu sırada euro/TL de 10.0293 seviyesine yükseldi.
Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılan Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyona yaptığı vurgu dikkat çekmişti.
Kavcıoğlu, "Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir" demişti.