https://tr.sputniknews.com/20210908/kirim-afrika-ulkeleriyle-tarimsal-ticareti-artirmayi-hedefliyor-1048709745.html

Kırım, Afrika ülkeleriyle tarımsal ticareti artırmayı hedefliyor

Kırım, Afrika ülkeleriyle tarımsal ticareti artırmayı hedefliyor

Kırım Tarım Bakanı Andrey Ryumşin, tarım ürünlerinin satışı için Afrika ülkelerini gelecek vaat eden bir pazar olarak gördüklerini söyledi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T05:46+0300

2021-09-08T05:46+0300

2021-09-08T05:46+0300

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Rus basınına verdiği demeçte Mısır, Libya, Sudan ve Nijerya'yla halihazırda anlaşmalar imzalandığını anımsatan Ryumşin, "Afrika kıtası ülkelerini başta buğday olmak üzere tarım ürünlerinin satışı için gelecek vaat eden bir pazar olarak görüyoruz" dedi.Bir dizi Afrika ülkesinden Kırım'a tarım ürünleri tedarikinin de görüşüldüğünü anlatan Ryumşin, işbirliğinin her iki tarafın yararına olacağının altını çizdi.Kırım'ın geçen yıl Mısır'a 94 bin, Nijerya'ya 5 bin 20 ve Libya'ya 53 bin 30 ton ürün ihraç ettiğini belirten Ryumşin, diğer Afrika ülkeleriyle işbirliği yapmaya açık olduklarını da söyledi.Ryumşin, 2021'de tahıl ihracatının Kırım'daki brüt tahıl hasadına ve dış pazarlardaki ürünlerin fiyat durumuna bağlı olacağını sözlerine ekledi.Kırım lideri Sergey Aksenov, geçen ay yaptığı açıklamada 2021 yılında yarımadadan 1.5 milyon ton tahıl işlendiğini ve bunun önceki yıla kıyasla yüzde 48 daha fazla olduğunu belirtmişti.2020 yılında Kırım, yarımadanın talebini yüzde 70 oranında aşan bir milyon tonluk tahıl hasadı gerçekleştirmişti.

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