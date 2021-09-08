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Olcay Şahan emekliye ayrıldı
Olcay Şahan emekliye ayrıldı
Milli futbolcu Olcay Şahan, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını duyurdu. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T22:40+0300
2021-09-08T22:40+0300
yaşam
türkiye
olcay şahan
futbol
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından futbolu bırakma kararı aldığını duyuran 34 yaşındaki Olcay Şahan, veda mesajında, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.Olcay Şahan, futbol kariyerine Almanya'da başladı. Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının altyapısında yetişen Olcay Şahan, profesyonel kariyerine adım attığı Duisburg ve Kaiserslautern takımlarındaki yükselen performansıyla dikkati çekti.Olcay, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2012-2017 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte 180 maçta 35 gole imza atan kanat oyuncusu, bu performansıyla A Milli Takım'ın kadrosuna seçildi. Milli formayla 29 maça çıkan Olcay, Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor, Denizlispor ve son olarak Yeni Malatyaspor takımlarında görev aldı.Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkürBeşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "2012-2017 yıllarında takımımızın formasını giymiş olan Olcay Şahan'ın aktif futbol yaşantısını noktaladığını öğrenmiş bulunmaktayız. Beşiktaş'ımızın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kazanmış olduğu Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan, milli formayla Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan, beyefendi kişiliğiyle futbolseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan Olcay Şahan'a, Türk futboluna ve kulübümüze vermiş olduğu değerli katkılar nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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türkiye, olcay şahan, futbol

Olcay Şahan emekliye ayrıldı

22:40 08.09.2021
© Fotoğraf : InstagramTolgay Arslan - Olcay Şahan
Tolgay Arslan - Olcay Şahan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Fotoğraf : Instagram
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Milli futbolcu Olcay Şahan, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını duyurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından futbolu bırakma kararı aldığını duyuran 34 yaşındaki Olcay Şahan, veda mesajında, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.
Olcay Şahan, futbol kariyerine Almanya'da başladı. Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının altyapısında yetişen Olcay Şahan, profesyonel kariyerine adım attığı Duisburg ve Kaiserslautern takımlarındaki yükselen performansıyla dikkati çekti.
Olcay, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2012-2017 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte 180 maçta 35 gole imza atan kanat oyuncusu, bu performansıyla A Milli Takım'ın kadrosuna seçildi. Milli formayla 29 maça çıkan Olcay, Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor, Denizlispor ve son olarak Yeni Malatyaspor takımlarında görev aldı.

Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "2012-2017 yıllarında takımımızın formasını giymiş olan Olcay Şahan'ın aktif futbol yaşantısını noktaladığını öğrenmiş bulunmaktayız. Beşiktaş'ımızın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kazanmış olduğu Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan, milli formayla Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan, beyefendi kişiliğiyle futbolseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan Olcay Şahan'a, Türk futboluna ve kulübümüze vermiş olduğu değerli katkılar nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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