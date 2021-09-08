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https://tr.sputniknews.com/20210908/putinden-charles-michele-ukrayna-yonetiminin-kirim-platformu-duzenlemesi-provokatif-bir-eylem-1048727215.html
Putin'den Charles Michel'e: Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu düzenlemesi provokatif bir eylem
Putin'den Charles Michel'e: Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu düzenlemesi provokatif bir eylem
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu adlı sözde... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T15:14+0300
2021-09-08T15:14+0300
2021-09-08T15:14+0300
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Putin'den Charles Michel'e: Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu düzenlemesi provokatif bir eylem Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu adlı sözde zirveyi düzenlemesinin provokatif nitelikte olduğunu vurguladı.