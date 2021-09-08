https://tr.sputniknews.com/20210908/senol-gunes-sozlesmesi-feshedilirse-ne-kadar-tazminat-alacak-1048719084.html

Şenol Güneş sözleşmesi feshedilirse ne kadar tazminat alacak?

Şenol Güneş sözleşmesi feshedilirse ne kadar tazminat alacak?

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ödenecek tazminatın tutarı merak konusu oldu. Güneş, sözleşmesinde... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T12:26+0300

2021-09-08T12:26+0300

2021-09-08T12:26+0300

yaşam

hollanda

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye a milli futbol takımı

şenol güneş

tazminat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044800307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f18e02f141060d524a19ed18f60c40c8.jpg

EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyet ve 2022 Dünya Kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği bekleniyor.Spor otoriteleri ve kamuoyu, Güneş'in görevi bırakması veya görevden alınması konusunda hemfikir olurken, 69 yaşındaki teknik adamın sözleşmenin feshedilmesi durumunda alacağı tazminat miktarı da merak konusu oldu.Sporx'te yer alan habere göre Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaş alan teknik adamın, primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı aylık miktar 266 bin euro. Sözleşmesinde özel bir madde yoksa, TFF'nin bugün fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro olacak. (Türk Lirası olarak 52.2 milyon TL)TFF ile sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddiası göz önünde bulundurulduğunda ise erken fesih halinde Şenol Güneş'e tazminatı 30 milyon TL tazminat ödenecek.

https://tr.sputniknews.com/20210908/senol-gunes-gelmem-icin-bana-yalvaranlar-simdi-git-diyor-bu-duzende-bir-yanlislik-var-1048713343.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hollanda, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, tazminat