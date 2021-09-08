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Şenol Güneş sözleşmesi feshedilirse ne kadar tazminat alacak?
Şenol Güneş sözleşmesi feshedilirse ne kadar tazminat alacak?
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ödenecek tazminatın tutarı merak konusu oldu. Güneş, sözleşmesinde... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T12:26+0300
2021-09-08T12:26+0300
yaşam
hollanda
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye a milli futbol takımı
şenol güneş
tazminat
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EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyet ve 2022 Dünya Kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği bekleniyor.Spor otoriteleri ve kamuoyu, Güneş'in görevi bırakması veya görevden alınması konusunda hemfikir olurken, 69 yaşındaki teknik adamın sözleşmenin feshedilmesi durumunda alacağı tazminat miktarı da merak konusu oldu.Sporx'te yer alan habere göre Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaş alan teknik adamın, primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı aylık miktar 266 bin euro. Sözleşmesinde özel bir madde yoksa, TFF'nin bugün fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro olacak. (Türk Lirası olarak 52.2 milyon TL)TFF ile sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddiası göz önünde bulundurulduğunda ise erken fesih halinde Şenol Güneş'e tazminatı 30 milyon TL tazminat ödenecek.
https://tr.sputniknews.com/20210908/senol-gunes-gelmem-icin-bana-yalvaranlar-simdi-git-diyor-bu-duzende-bir-yanlislik-var-1048713343.html
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hollanda, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, tazminat

Şenol Güneş sözleşmesi feshedilirse ne kadar tazminat alacak?

12:26 08.09.2021
© AAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ödenecek tazminatın tutarı merak konusu oldu. Güneş, sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddiası göz önünde bulundurulduğunda 30 milyon TL tazminat alacak. Eğer böyle bir madde yoksa, ödenecek miktar 52.2 milyon TL olacak.
EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyet ve 2022 Dünya Kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği bekleniyor.
Spor otoriteleri ve kamuoyu, Güneş'in görevi bırakması veya görevden alınması konusunda hemfikir olurken, 69 yaşındaki teknik adamın sözleşmenin feshedilmesi durumunda alacağı tazminat miktarı da merak konusu oldu.
Sporx'te yer alan habere göre Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaş alan teknik adamın, primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.
Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı aylık miktar 266 bin euro. Sözleşmesinde özel bir madde yoksa, TFF'nin bugün fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro olacak. (Türk Lirası olarak 52.2 milyon TL)
TFF ile sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddiası göz önünde bulundurulduğunda ise erken fesih halinde Şenol Güneş'e tazminatı 30 milyon TL tazminat ödenecek.
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
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