Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210908/sergen-yalcin-tffden-rica-ediyorum-bu-arkadasa-haddini-bildirin-1048741043.html
Sergen Yalçın: TFF'den rica ediyorum, bu arkadaşa haddini bildirin
Sergen Yalçın: TFF'den rica ediyorum, bu arkadaşa haddini bildirin
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Jaap Uilenberg'in kendisine yönelik sözlerine, "TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T22:12+0300
2021-09-08T22:18+0300
yaşam
türkiye
sergen yalçın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1044511880_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_6a9b8256d7b8755de97621edd2afe476.jpg
Haber Global'e konuşan Sergen Yalçın, "Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Futbolda işler her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama destek vermek lazım diye düşünüyorum hocamız ve oyuncularımıza. Hepsi ülkemizin değerleri. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilir, biraz destek olmak lazım. Kaos yaratmayı çok seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götürdü. Dünya Kupası'na da götürmeyi başarabilirler" dedi.Sergen Yalçın, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in seminerde kendisine yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:"Bu adam bir yerlerde seminerler veriyorlardır. Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor diyebiliyor mudur? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır. Diğer teknik direktörler baskı yaratamıyorlar mı? Buna kim ne fısıldamış? Sen, Beşiktaş camiasını nasıl karşına alıyorsun? Beşiktaş camiası sana haddini bildirir, onu bil bir defa. TFF'den bir yetkili varsa bağlansın. Bu adama, böyle bir röportaj yapma imkanı nasıl vermişler? Sen hakem eğitmenisin. Sen, hakemlere beni hedef gösterdin. Acaba seminerde benimle ilgili ne söyledin. Sen basına benim hakkımda böyle çekinmeden konuşuyorsan. Kesin, 3-5 maç içinde beni maçtan atarlar.TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz. Ben artık hakem camiasından çekiniyorum. Artık kulübede oturur, maç izlerim. Oluşan bu ortamdan sonra. TFF bünyesindeki bir adam nasıl böyle bir açıklama yapabilir? Ben şimdi yarın maçtan atılırsam, bunu kim açıklayabilir? Bir hakem beni atarsa, bunu açıklamak zorunda kalacak. Ben bunu soracağım çünkü. Beni kenardan atman için ne yaptım diye soracağım. Uilenberg artık bir taraftır ve Beşiktaş'ın karşısındadır. Şu anda TFF'nin yapması gereken tek şey, bu arkadaşın işine son vermek.İspanyolca dersini hoşuma gittiği için alıyorum. İngilizcem var canım... Fransızca zor. İspanyolca hoşuma gidiyor. Aklıma bir gün böyle bir fikir geldi, kurs almaya başladım."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1044511880_52:0:1829:1333_1920x0_80_0_0_713072da4ee0c8f412c9a5d7902ce879.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sergen yalçın

Sergen Yalçın: TFF'den rica ediyorum, bu arkadaşa haddini bildirin

22:12 08.09.2021 (güncellendi: 22:18 08.09.2021)
© AASergen Yalçın: Bence Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu, taraftar, pandemi, yaşanan sıkıntılar
Sergen Yalçın: Bence Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu, taraftar, pandemi, yaşanan sıkıntılar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
Abone ol
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Jaap Uilenberg'in kendisine yönelik sözlerine, "TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Bu arkadaşın işine son verin. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz" tepkisini gösterdi.
Haber Global'e konuşan Sergen Yalçın, "Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Futbolda işler her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama destek vermek lazım diye düşünüyorum hocamız ve oyuncularımıza. Hepsi ülkemizin değerleri. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilir, biraz destek olmak lazım. Kaos yaratmayı çok seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götürdü. Dünya Kupası'na da götürmeyi başarabilirler" dedi.
Sergen Yalçın, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in seminerde kendisine yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:
"Bu adam bir yerlerde seminerler veriyorlardır. Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor diyebiliyor mudur? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır. Diğer teknik direktörler baskı yaratamıyorlar mı? Buna kim ne fısıldamış? Sen, Beşiktaş camiasını nasıl karşına alıyorsun? Beşiktaş camiası sana haddini bildirir, onu bil bir defa. TFF'den bir yetkili varsa bağlansın. Bu adama, böyle bir röportaj yapma imkanı nasıl vermişler? Sen hakem eğitmenisin. Sen, hakemlere beni hedef gösterdin. Acaba seminerde benimle ilgili ne söyledin. Sen basına benim hakkımda böyle çekinmeden konuşuyorsan. Kesin, 3-5 maç içinde beni maçtan atarlar.
TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz. Ben artık hakem camiasından çekiniyorum. Artık kulübede oturur, maç izlerim. Oluşan bu ortamdan sonra. TFF bünyesindeki bir adam nasıl böyle bir açıklama yapabilir? Ben şimdi yarın maçtan atılırsam, bunu kim açıklayabilir? Bir hakem beni atarsa, bunu açıklamak zorunda kalacak. Ben bunu soracağım çünkü. Beni kenardan atman için ne yaptım diye soracağım. Uilenberg artık bir taraftır ve Beşiktaş'ın karşısındadır. Şu anda TFF'nin yapması gereken tek şey, bu arkadaşın işine son vermek.
İspanyolca dersini hoşuma gittiği için alıyorum. İngilizcem var canım... Fransızca zor. İspanyolca hoşuma gidiyor. Aklıma bir gün böyle bir fikir geldi, kurs almaya başladım."
521002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:40Olcay Şahan emekliye ayrıldı
22:36'Filenin Efeleri' üst tura yükseldi
22:35304 kilo kokain yakalanan uçağın sahibi konuştu
22:12Sergen Yalçın: TFF'den rica ediyorum, bu arkadaşa haddini bildirin
22:05Eda Erdem Dündar 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi
21:46Sahte aşı kartı veya PCR testi kullananlar ne suçu işliyor, cezası ne?
21:20Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
21:08Bakan Koca: Okullarımızın öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz
21:06Dünya genelinde Kovid-19 aşılarının yüzde 80’i orta ve yüksek gelirli ülkelerde uygulandı
20:51Türkiye’deki turizm sezonunun erken kapanacağına dair haberlere Türk Büyükelçi’den yalanlama
20:38Rusya: Koronavirüse yakalananların yüzde 98'i aşısız
20:33ABD’de George Floyd protestolarında hedef alınan bir heykel daha kaldırıldı
20:31Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
20:28Kılıçdaroğlu: Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler, bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, sakin olun
20:28Leningrad Kuşatması tam 80 yıl önce başladı
20:26Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Akbar: Pencşir’deki direniş tüm etnik gruplardan oluşuyor
20:18Galatasaray yeni transferi açıkladı
20:14Geliniyle birlikte oğlundan şiddet gören kadın bıçağı kendi boynuna dayayıp yardım istedi
20:12Dükkana giren güvercin ürün rafına yumurtladı
20:07Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak