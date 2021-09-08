https://tr.sputniknews.com/20210908/taliban-kadinlarin-spor-yapmasini-engelleyecek-1048733734.html

Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak

Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak

Taliban yönetiminin Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Ahmedullah Vasik, Afganistan’da kadınların kriket ve bedenin İslami kurallarla izin verilenden fazla... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T17:16+0300

2021-09-08T17:16+0300

2021-09-08T17:17+0300

spor

afganistan

taliban

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Avustralyalı SBS televizyonuna konuşan Vasik, kadınların spor yapmasının 'uygunsuz ve gereksiz' görüldüğünü ifade etti.Afganistan’daki en popüler sporlardan biri olan kriket hakkında konuşan Vasik, “Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini düşünmüyorum çünkü onların kriket oynamasına gerek yok. Bu spor sırasında yüzleri ve vücutlarının açılacağı durumlar olabilir. İslam kadınların bu şekilde görülmesine izin vermez” dedi.Vasik ayrıca, “Basın çağında yaşıyoruz, fotoğrafları ve videoları çekilir, insanlar da onları izler. İslam ve Afganistan İslam Emirliği kadınların kriket veya teşhir edileceği başka sporları yapmasına izin vermez” ifadelerini kullandı.Daha önceki kapsayıcı yönetim kurma vaatlerine rağmen, tüm önemli görevlerde yerleşik muhafazakarlarla ve kadınlara yer verilmeden yalnızca örgüte sadık kişilerden oluşan yeni geçici Taliban hükümeti günü resmen çalışmaya başladı.ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni kabinede kadınlara görev verilmemesi ve yalnızca Taliban üyelerinden, sicilleri temiz olmayan kişilerden oluşmasından endişe duyduklarını açıkladı.

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spor, afganistan, taliban